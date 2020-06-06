Лето — пора отпусков. Уставшие от самоизоляции россияне хотят провести время на отечественных курортах. Эксперты предупреждают — не все места пока доступны для отдыхающих. Крым остаётся закрытым для туристов, а в Краснодарский край требуется приобретение путёвки. NEWS.ru разбирался, как путешествовать по стране в период пандемии.

Согласно статистике АТОР, до 80% россиян путешествуют «дикарями». Многие из них предпочитают добираться до места отдыха на личном автомобиле. Сейчас из-за пандемии на передвижения на личном транспорте наложены ограничения. Конечно, можно, воспользовавшись приложением «стопкоронавирус», сделать цифровой пропуск. В документе следует указать причину выезда «по личным делам» и номер машины. Такой пропуск действует 24 часа. Однако следует учитывать, что в каждой области действуют различные виды пропусков. Кроме того, в большинство регионов попасть на автомобиле можно только имея местную прописку или квартиру в собственности.

Краснодарский край

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев продлил карантин в регионе до 21 июня, об этом говорится в сообщении на сайте администрации региона. При этом уже с 6 июня там заработают летние террасы и веранды, пляжи, набережные и кафе на открытом воздухе с отдельным входом. Пребывание в них возможно только при условии строгого соблюдения социальной дистанции.

Вениамин Кондратьев Kremlin Pool/Global Look Press

Также в регионе с 1 июня открылись только санаторно-курортные организации, которые имеют медицинские лицензии и другие документы, подтверждающие соблюдение норм, необходимых для приёма гостей. Прибывающие в регион туристы должны предоставить справку с отрицательным результатом на коронавирус, а также информацию об отсутствии контакта с вероятными больными в срок не менее 14 дней до даты отъезда.

Туристы, которые покупают путёвку и приезжают организованными группами, уже сейчас не имеют проблем с доступом в регион и не попадают под карантин, сообщил в беседе с NEWS.ru глава комитета по внутреннему туризму АТОР Илья Уманский. В аэропорту или на вокзале их встречает организованный трансфер и везёт к месту отдыха. На самостоятельных путешественников это правило не распространяется.

Людей, путешествующих на автомобиле, пустят в Краснодарский край только в том случае, если у них имеется местная регистрация или недвижимость в регионе. В противном случае попасть в Краснодарский край будет проблематично.

Как рассказал в беседе с NEWS.ru автоэксперт Вячеслав Субботин, его знакомым удалось «тайными тропами», минуя посты ГИБДД, приехать в город Ейск. Через три дня их остановили и «с мигалками выдворили за пределы населённого пункта».

Гарантированное законом право на въезд имеют люди, работающие в некоторых сферах. Например, это сотрудники организаций по эксплуатации гидротехнических сооружений, атомной промышленности, строительных организаций, сотрудники СМИ. Они могут беспрепятственно въезжать на территорию Краснодарского края.

Республика Крым

Среди южных регионов России в Крыму сейчас действуют самые жёсткие ограничения, касающиеся перемещения туристов. Согласно указу главы республики от 30 мая 2020 года, там продолжается режим самоизоляции. Все, кто прибыл в Крым из других регионов, отправляются на двухнедельный карантин. Приехать в республику на любом виде транспорта можно только тем людям, которые имеют там недвижимость или регистрацию. Причём находиться необходимо строго по адресу, указанному в анкете при въезде на полуостров.

Единственное исключение — обязательной обсервации не будут подлежать граждане, на руках у которых будет копия приказа о направлении в командировку, а также у них на руках должны быть отрицательные результаты теста на коронавирус, сделанного не ранее чем за двое суток до отъезда.

Хорошая новость: скоро в республике должны заработать санатории, получившие разрешительные документы от Роспотребнадзора. Тогда туристам, которые купят путёвки, заехать в регион разрешат. Правда, следовать на автомобиле можно будет только по прямому маршруту до места отдыха. Шаг вправо, шаг влево — штраф.

Но сами крымчане утверждают, что туристы уже научились обходить этот запрет. Житель республики и местный журналист Виктор Ядуха сообщил в беседе с NEWS.ru, что «коррупция и формализм помогают преодолевать запреты». Предприниматели организовали бизнес: минивэны с кубанскими номерами доставляют туристов с багажом до поста ГАИ и прямо на глазах у гаишников пересаживают их в авто с крымскими номерами. После чего те уже спокойно отправляются к местам отдыха.

А в обсерваторах крымских на самом деле очень мало людей, доли процента от реально въехавших. Это главный маркер и главная тайна местных властей, — сообщил наш собеседник.

По его словам, с размещением в Крыму также проблем нет. Если отели и мини-отели закрыты, можно снять жильё у частников, без всякого документального оформления. Никто принуждать к ограничениям не будет. Правда, полиция всё равно выходит на рейды, и есть большой шанс нарваться на штраф.

Автомобильный эксперт, руководитель движения «Синие ведёрки» Пётр Шкуматов советует до снятия ограничений совсем не совершать поездки в южные регионы страны. Даже если удаться въехать, человека ждёт «мазохистский» отдых с постоянным страхом перед полицией и штрафами.

Горный Алтай

Этот регион в последние годы становится всё популярнее для отдыха. Первозданная природа, чистый воздух и невысокие цены на проживание. Пандемия коронавируса не обошла и его стороной. Глава Республики Алтай Олег Хорохордин в конце мая продлил ограничения на работу турбаз, общепита, кинотеатров и других объектов с массовым пребыванием людей до 22 июня. Правда, о полном закрытии региона, как в Краснодарском крае, речи не идёт. Это подтверждают слова местного губернатора.

Полностью закрыть республику мы не можем, это другой режим — режим чрезвычайного положения, он вводится при определённой обстановке лишь высшим руководством страны. Тем не менее мы будем ограничивать въезд такими предупредительными мерами, как приостановка работы туробъектов, а также усиление контроля въезда туристов на автодорогах республики. Олег Хорохордин глава Республики Алтай глава Республики Алтай

Заехать на территорию Горного Алтая могут все желающие, специальных пропусков для автомобилей не выписывают, сообщает в беседе с NEWS.ru местная жительница Ксения. Фактически люди продолжают отдыхать в горной местности, а многие жители сдают дома и комнаты, несмотря на запреты властей.

У нас сложилась очень лояльная ситуация. На карантин практически никого из приезжих не сажают. К тому же можно всегда сказать, что едешь транзитом в другой регион, например, в Туву. Никаких документов не выписывают, — рассказала Ксения.

Калининград

Отделённый от остальной страны регион притягивает к себе туристов древними замками и католическими храмами. Но в условиях пандемии он оказался во власти строгих ограничений. Согласно постановлению правительства Калининградской области от 11 мая 2020 года, граждане обязаны ограничить поездки «в том числе с целью туризма и отдыха». Прибывающие из других регионов обязаны находиться две недели на карантине. В связи с закрытием границ с Польшей и Литвой, отменой пассажирского транзита по территории Литвы в Калининград граждане России могут попасть только воздушным и морским транспортом.

Калининград Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сейчас въехать в регион могут только люди, имеющие прописку или недвижимость в регионе. Гостиницы остаются закрытыми до 15 июня, как и пляжи, кафе и другие места возможного скопления людей. Поэтому полноценно отдохнуть будет сложно.

Всё течёт, всё меняется

По туризму внутри страны «буквально каждую неделю появляются новые вводные данные», и лучшее, что можно сделать — внимательно следить за повесткой, резюмирует Илья Уманский. По его мнению, июнь можно считать «месяцем раскачки» туристического сезона 2020 года. А уже в июле откроются все направления для отдыха внутри страны. Уманский прогнозирует, что уже к середине лета уйдут в историю и обязательные справки об отсутствии коронавируса, и двухнедельный карантин. Граждане вновь смогут перемещаться по стране без ограничений.