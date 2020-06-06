Лето — пора отпусков. Уставшие от самоизоляции россияне хотят провести время на отечественных курортах. Эксперты предупреждают — не все места пока доступны для отдыхающих. Крым остаётся закрытым для туристов, а в Краснодарский край требуется приобретение путёвки. NEWS.ru разбирался, как путешествовать по стране в период пандемии.
Краснодарский край
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев продлил карантин в регионе до 21 июня, об этом говорится в сообщении на сайте администрации региона. При этом уже с 6 июня там заработают летние террасы и веранды, пляжи, набережные и кафе на открытом воздухе с отдельным входом. Пребывание в них возможно только при условии строгого соблюдения социальной дистанции.
Также в регионе с 1 июня открылись только санаторно-курортные организации, которые имеют медицинские лицензии и другие документы, подтверждающие соблюдение норм, необходимых для приёма гостей. Прибывающие в регион туристы должны предоставить справку с отрицательным результатом на коронавирус, а также информацию об отсутствии контакта с вероятными больными в срок не менее 14 дней до даты отъезда.
Туристы, которые покупают путёвку и приезжают организованными группами, уже сейчас не имеют проблем с доступом в регион и не попадают под карантин, сообщил в беседе с NEWS.ru глава комитета по внутреннему туризму АТОР Илья Уманский. В аэропорту или на вокзале их встречает организованный трансфер и везёт к месту отдыха. На самостоятельных путешественников это правило не распространяется.
Людей, путешествующих на автомобиле, пустят в Краснодарский край только в том случае, если у них имеется местная регистрация или недвижимость в регионе. В противном случае попасть в Краснодарский край будет проблематично.
Как рассказал в беседе с NEWS.ru автоэксперт Вячеслав Субботин, его знакомым удалось «тайными тропами», минуя посты ГИБДД, приехать в город Ейск. Через три дня их остановили и «с мигалками выдворили за пределы населённого пункта».
Гарантированное законом право на въезд имеют люди, работающие в некоторых сферах. Например, это сотрудники организаций по эксплуатации гидротехнических сооружений, атомной промышленности, строительных организаций, сотрудники СМИ. Они могут беспрепятственно въезжать на территорию Краснодарского края.
Республика Крым
Среди южных регионов России в Крыму сейчас действуют самые жёсткие ограничения, касающиеся перемещения туристов. Согласно указу главы республики от 30 мая 2020 года, там продолжается режим самоизоляции. Все, кто прибыл в Крым из других регионов, отправляются на двухнедельный карантин. Приехать в республику на любом виде транспорта можно только тем людям, которые имеют там недвижимость или регистрацию. Причём находиться необходимо строго по адресу, указанному в анкете при въезде на полуостров.
Единственное исключение — обязательной обсервации не будут подлежать граждане, на руках у которых будет копия приказа о направлении в командировку, а также у них на руках должны быть отрицательные результаты теста на коронавирус, сделанного не ранее чем за двое суток до отъезда.
Хорошая новость: скоро в республике должны заработать санатории, получившие разрешительные документы от Роспотребнадзора. Тогда туристам, которые купят путёвки, заехать в регион разрешат. Правда, следовать на автомобиле можно будет только по прямому маршруту до места отдыха. Шаг вправо, шаг влево — штраф.
Но сами крымчане утверждают, что туристы уже научились обходить этот запрет. Житель республики и местный журналист Виктор Ядуха сообщил в беседе с NEWS.ru, что «коррупция и формализм помогают преодолевать запреты». Предприниматели организовали бизнес: минивэны с кубанскими номерами доставляют туристов с багажом до поста ГАИ и прямо на глазах у гаишников пересаживают их в авто с крымскими номерами. После чего те уже спокойно отправляются к местам отдыха.
А в обсерваторах крымских на самом деле очень мало людей, доли процента от реально въехавших. Это главный маркер и главная тайна местных властей, — сообщил наш собеседник.
По его словам, с размещением в Крыму также проблем нет. Если отели и мини-отели закрыты, можно снять жильё у частников, без всякого документального оформления. Никто принуждать к ограничениям не будет. Правда, полиция всё равно выходит на рейды, и есть большой шанс нарваться на штраф.
Автомобильный эксперт, руководитель движения «Синие ведёрки» Пётр Шкуматов советует до снятия ограничений совсем не совершать поездки в южные регионы страны. Даже если удаться въехать, человека ждёт «мазохистский» отдых с постоянным страхом перед полицией и штрафами.
Горный Алтай
Этот регион в последние годы становится всё популярнее для отдыха. Первозданная природа, чистый воздух и невысокие цены на проживание. Пандемия коронавируса не обошла и его стороной. Глава Республики Алтай Олег Хорохордин в конце мая продлил ограничения на работу турбаз, общепита, кинотеатров и других объектов с массовым пребыванием людей до 22 июня. Правда, о полном закрытии региона, как в Краснодарском крае, речи не идёт. Это подтверждают слова местного губернатора.
Полностью закрыть республику мы не можем, это другой режим — режим чрезвычайного положения, он вводится при определённой обстановке лишь высшим руководством страны. Тем не менее мы будем ограничивать въезд такими предупредительными мерами, как приостановка работы туробъектов, а также усиление контроля въезда туристов на автодорогах республики.
Заехать на территорию Горного Алтая могут все желающие, специальных пропусков для автомобилей не выписывают, сообщает в беседе с NEWS.ru местная жительница Ксения. Фактически люди продолжают отдыхать в горной местности, а многие жители сдают дома и комнаты, несмотря на запреты властей.
У нас сложилась очень лояльная ситуация. На карантин практически никого из приезжих не сажают. К тому же можно всегда сказать, что едешь транзитом в другой регион, например, в Туву. Никаких документов не выписывают, — рассказала Ксения.
Калининград
Отделённый от остальной страны регион притягивает к себе туристов древними замками и католическими храмами. Но в условиях пандемии он оказался во власти строгих ограничений. Согласно постановлению правительства Калининградской области от 11 мая 2020 года, граждане обязаны ограничить поездки «в том числе с целью туризма и отдыха». Прибывающие из других регионов обязаны находиться две недели на карантине. В связи с закрытием границ с Польшей и Литвой, отменой пассажирского транзита по территории Литвы в Калининград граждане России могут попасть только воздушным и морским транспортом.
Сейчас въехать в регион могут только люди, имеющие прописку или недвижимость в регионе. Гостиницы остаются закрытыми до 15 июня, как и пляжи, кафе и другие места возможного скопления людей. Поэтому полноценно отдохнуть будет сложно.
Всё течёт, всё меняется
По туризму внутри страны «буквально каждую неделю появляются новые вводные данные», и лучшее, что можно сделать — внимательно следить за повесткой, резюмирует Илья Уманский. По его мнению, июнь можно считать «месяцем раскачки» туристического сезона 2020 года. А уже в июле откроются все направления для отдыха внутри страны. Уманский прогнозирует, что уже к середине лета уйдут в историю и обязательные справки об отсутствии коронавируса, и двухнедельный карантин. Граждане вновь смогут перемещаться по стране без ограничений.
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