Исторически сложилось так, что у Израиля и России прослеживается взаимный интерес друг к другу. Поток туристов в обоих направлениях растет год от года. News.ru поговорил с директором департамента Министерства туризма Израиля в РФ и СНГ Владимиром Шкляром. Он объяснил, почему дружба Москвы и Тель-Авива — это всерьез и надолго.

— Как вы оцениваете перспективы развития туристического потока между Израилем и Россией в ближайшем будущем и отдаленной перспективе?

— За первые 9 месяцев 2019 года число российских туристов, приезжающих в Израиль, выросло на 4% и составило 219 тысяч человек. Россия остается в первой тройке стран, туристы из которых чаще всего приезжают в Израиль. На первом США, на втором — Франция. Из России сейчас летает 78 регулярных рейсов из 9 городов. В ближайшее время увеличится число рейсов в город Эйлат — с 2-х до 4-х рейсов в неделю. У нас сейчас есть рекордное число заявок на это направление. Прекрасный вариант для пляжного отдыха в холодное время года. Израиль много вкладывает в отрасль туризма — в рекламу, в развитие инфраструктуры. В последние годы турпоток в Израиль из разных стран заметно вырос. В 2018 году мы приняли четырехмиллионного туриста. Надеемся встретить пятимиллионного уже в 2020 году.

— В Израиле живет много репатриантов из России и бывшего СССР. Можно ли предположить, что определенная часть туристов едет с целью навестить родственников. Опишите типичный портрет российского туриста?

— На самом деле доля россиян, приезжающих к родственникам, не так велика — около 30%. Еще 6% являются так называемыми паломниками. То есть они приезжают в Израиль, чтобы посетить святые для христиан места. Остальные — это обычные туристы, которые хотят осмотреть достопримечательности и насладится пляжным отдыхом. Типичный турист — человек чуть старше 30 лет. Кстати, интересный факт — около 60% туристов принимают решение о поездке в Израиль после положительного отзыва о стране родственника или знакомого.

— Встречаются ли случаи, когда туриста из России по прилету «разворачивают» на границе без объяснения причин? Несколько лет назад СМИ писали о множестве таких прецедентов.

— Израиль, как и все государства, пытается не допустить проникновения нелегальных мигрантов. В основном они едут из Украины и Турции, из России чуть меньше, но все равно встречаются. Понятно, страна, где около 1 миллиона человек говорят на русском языке, очень благоприятна для жизни. Но могу вас заверить — настоящим туристам, въезжающим легально, боятся нечего. Задают больше вопросов, ничего страшного. Человека, который говорит правду, видно. Ему бояться нечего.

— Есть ли какие-то территории в Израиле, которые вы бы не рекомендовали для посещения из соображений безопасности?

— Вопросы по безопасности мне уже не задают на встречах с турагентствами и потенциальными туристами. Они практически сняты. Израиль — одна из самых безопасных стран в мире. Нет уголовной преступности, можно гулять 24 часа в сутки даже детям.

— В настоящее время существует множество программ по репатриации и трудоустройству в Израиле российских евреев. Имеют ли приезжие с корнями по женской линии такие же права, как с корнями по мужской? Или по-прежнему предпочтение отдаётся галахическим евреям (по материнской линии— News.ru)?

Владимир Шкляр Сергей Лантюхов/News.ru

— Сейчас такой дискриминации не существует. По закону «О возращении» любой человек, который является евреем в первом, втором или даже третьем поколении имеет право приехать и получить израильский паспорт. Причем уже в аэропорту, как только ступил на землю. Не важно, по женской линии или по мужской. В рамках закона и государства понятия «негалахический еврей» не существует. Мы все израильтяне и точка.

— Также хотелось бы спросить про обратный процесс. Израиль входит в число стран, откуда чаще всего приезжают туристы в Российскую Федерацию. Кто эти люди — репатрианты, которые приехали повидать родственников или израильтяне, интересующиеся нашей страной?

— В прошлом году более 100 тысяч израильтян приехали сюда. В Израиль пришла мода на Россию. Причем появилось относительно новое направление — город Сочи. Обычно израильтяне выбирают пляжный отдых, хотя горнолыжное направление тоже набирает обороты. Неизменно популярны Москва и Санкт-Петербург. На днях в Парке Горького слышал иврит, на нем говорили молодые люди. Кроме того, интерес к России после Чемпионата мира по футболу значительно повысился.