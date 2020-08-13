Турецкие отели снизили цены для российских туристов

https://static.news.ru/photo/27b2664e-de0b-11ea-9eb7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Xinhua/Global Look Press

В Турции тарифы на размещение в отелях всех категорий снизились в среднем на 20–25% по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на данные туркомпаний.

В настоящее время в Турции открыто порядка 40% отелей, передаёт ТАСС.

Россия в понедельник, 10 августа, возобновила авиасообщение с курортными городами Турции, прерванное из-за пандемии в конце марта. По данным местных властей, с 10 по 12 августа на турецкий курорт на регулярных и чартерных рейсах из Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону прилетели 63 тысячи гостей.

По данным турагентств, сейчас на турецких курортах жители и туристы обязаны носить маски. Кроме того, в ресторанах турецких отелей, вопреки распространённому заблуждению, по-прежнему проводится обслуживание по системе «шведский стол». Правда, блюда находятся за стеклом.

Ранее в Ростуризме рекомендовалипри планировании поездки в Турцию приобрести медицинские страховки, покрывающие расходы на лечение COVID-19. Гражданам также напомнили, что справки о тестах на COVID-19 в турецких аэропортах спрашивать не будут, однако перед полётом у всех пассажиров измерят температуру, а во время полёта людям придётся заполнить информационную форму, включающую личные данные, номер кресла, адрес пребывания в Турции, данные для связи, данные о симптомах. Если в итоге у кого-то выявят коронавирусную инфекцию, то под подозрение попадут пассажиры, сидевшие в радиусе двух метров от заболевшего, писал NEWS.ru.