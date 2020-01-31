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Цели поправок к Конституции России «разделили» граждан РФ. 47% опрошенных считают, что изменения выгодны лично президенту Владимиру Путину чтобы расширить его полномочия и позволить ему оставаться у власти после 2024 года.

44% респондентов уверены, что реформа проводится для совершенствования системы управления государством и в интересах большинства населения страны, говорится на официальном сайте «Левада-центра». 9% затруднились ответить.