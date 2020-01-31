Трёхлетнюю девочку, летевшую рейсом Санья-Новосибирск, доставили в инфекционную больницу из-за повышенной температуры.
По данным областного Минздрава, во время полёта температура у ребёнка поднялась до 37,7 градуса.
В свою очередь замруководителя местного управления Роспотребнадзора Лада Самойлова сообщила, что в настоящее время специалисты проверяют собранные биологические материалы.
Представитель медблока аэропорта Светлана Чурина отметила, что 33 пассажира не стали сдавать анализы из-за усталости и нехватки личного времени,
Ранее NEWS.ru писал, что бригады скорой помощи в ночь на 31 января выезжали к группе китайских туристов, которые проживают в одном из отелей Москвы. По данным пресс-службы городского департамента здравоохранения, в гостинице находились 14 путешественников.
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