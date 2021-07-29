Трое сгорели заживо в ДТП в Подмосковье

Три человека сгорели заживо в результате ДТП в Московской области. Об этом пишет Telegram-канал «112».

Инцидент произошёл на Тураевском шоссе. По предварительным данным, водитель автомобиля не справился с управлением транспортным средством и съехал с трассы. Судя по опубликованным фото, машина перевернулась и завалилась на бок.

В результате ДТП автомобиль загорелся. Водитель и два его пассажира не сумели выбраться из полыхавшего транспорта и сгорели заживо. Машину с останками обнаружили только утром.

По факту произошедшего проводится проверка. Устанавливаются личности погибших и все обстоятельства произошедшего.

Ранее четыре человека погибли в ДТП с участием иномарки и грузовика в Московской области. Трагедия произошла около 21:20 на 20-м километре автодороги Коломна — Сельников у деревни Нестерово. Легковой автомобиль Toyota выехал на полосу встречного движения и столкнулся с грузовиком КамАЗ.