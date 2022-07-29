Трихолог рассказала о вреде шампуней от перхоти Трихолог Теребинская: шампуни от перхоти не помогают из-за дешевого триклозана в составе

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Шампуни от перхоти не являются панацеей, так как в категории mass market большинство из них содержит недорогой, но вредный компонент триклозан, призванный бороться с грибками и бактериями на коже головы, заявила NEWS.ru трихолог, врач-тренер по аппаратным технологиям компании LNC Анна Теребинская. Она подчеркнула, что эффект от таких средств либо кратковременный, либо его нет вообще и «проблем еще больше», поскольку такие шампуни нарушают микрофлору.

Дело в том, что триклозан действует против большинства бактерий и грибков на коже головы, не разделяя их на «полезных» и «вредных». В результате микрофлора еще больше нарушается и перхоть может усилиться. Также важно знать и о причинах появления перхоти: псориаз, себорейный дерматит, асбестовидный лихен, неправильно подобранные средства ухода за волосами, приводящие к сухости или жирности, зуду и появлению чешуек, — добавила косметолог

Ранее Теребинская также рассказала NEWS.ru, что облысению (алопеции) подвержены и мужчины, и женщины, самой частой причиной выпадения волос является уровень гормонов-андрогенов или генетическая предрасположенность на фоне повышения уровня тех же андрогенов.

Косметолог подчеркнула, что если в семье по линии матери или отца есть родственники с подобной проблемой, то с большой долей вероятности ей подвержены и потомки. По ее словам, своевременная диагностика и лечение способны остановить процесс или значительно отсрочить.