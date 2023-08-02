Тревел-блогер рассказала, как сэкономить на поездке в Сочи Тревел-блогер Друкер: в Сочи лучше жить не в гостинице, а арендовать квартиру

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Для того чтобы сэкономить на поездке в Сочи, можно жить не в гостинице, а арендовать квартиру, рассказала NEWS.ru тревел-блогер Евгения Друкер. По ее словам, в городе-курорте сейчас есть масса предложений по сдаче квартир с хорошим ремонтом и красивыми видами из окон. Также блогер посоветовала брать машины напрокат или ездить на общественном транспорте вместо такси.

Для того, чтобы сэкономить на поездке, лучше жить не в гостинице, а арендовать квартиру. Многие туристы предпочитают этот вариант, чтобы готовить дома, а не есть в кафе и ресторанах, это также позволит сэкономить на путешествии, — рассказала Друкер.

Блогер отметила, что в весенний и осенний периоды цены в Сочи не сильно падают, при этом погода начинает ухудшаться, поэтому планировать поездку стоит именно в летний сезон.

Основное преимущество Сочи сейчас — это прямые рейсы, также нельзя не отметить красоту пляжей и природу курорта. В городе есть масса достопримечательностей и развлекательных программ, поэтому отдых подойдет как семьям, так и большим компаниям. Также оттуда можно легко доехать в Абхазию и заодно побывать за границей, — добавила Друкер.

Ранее Друкер рассказала, как сэкономить на транспорте во время отдыха. По ее словам, готовясь к поездке, лучше заранее забронировать места в отелях по траектории путешествия, это сэкономит деньги на проезд и позволит сменить обстановку.