Запрет треш-стрима поддержали более 60% россиян Россияне против треш-стрима: в Госдуме озвучили данные нового соцопроса

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Свыше 60% россиян считают, что необходимо блокировать контент, который распространяют так называемые треш-стримеры. Такие данные получены в результате совместного исследования федеральных органов исполнительной власти и Госдумы, рассказал NEWS.ru источник в комитете нижней палаты парламента по молодёжной политике. Данные исследования озвучил глава комитета Артем Метелев.

О необходимости блокировки треш-контента заявили около 63% респондентов. По их мнению, государству следует принять законопроекты по ограничению деятельности такого рода стримеров и повысить ответственность соцсетей за размещение подобного контента. Около 50% уверены, что данные выступления чрезвычайно опасны. Опрос, по данным Метелева, проводился среди восьми тысяч человек в 82 субъектах РФ.

Треш-стриминг — вид прямого эфира, ведущий которого совершает над собой или гостями опасные для здоровья или унизительные действия. Обычно это делается с целью получения денежного вознаграждения со стороны зрителей.

Присутствовавший на мероприятии стример-миллионник, автор YouTube-канала TheWarpath Кирилл Петров поддержал инициативу об ужесточении наказания за треш-стримы.

К треш-стримам и треш-контенту относимся категорически плохо. Это ужасно, это очерняет новое и старое поколение блогеров и стримеров и вносит деструктивный вклад во всю многолетнюю работу многих ребят, кто стримит для аудитории. Они как ложка дёгтя, по которым не стоит судить всех хороших и порядочных ребят, — сообщил Петров.

Он добавил, что необходимо пресекать треш-стримы и треш-контент в Сети. С Петровым согласились многие представители власти. На площадке Госдумы данную инициативу также поддержали шесть комитетов Госдумы, Совет Федерации и учительское сообщество.

Также 4 апреля стало известно, что законопроект об ужесточении наказаний за преступления для треш-стримеров уже внесён в Госдуму. Согласно документу, ведение онлайн-трансляций и блогов с демонстрацией особой жестокости и издевательств может стать отягчающим обстоятельством при выборе наказания для совершивших преступления россиян.

Помимо этого в комитете Госдумы по молодёжной политике предложили дополнить статьи УК о побоях, истязаниях, похищениях людей и незаконном лишении свободы пунктом о публичной демонстрации злодеяний. По мнению депутатов, это обстоятельство также должно стать отягчающим.

Ранее, 3 апреля, Преображенский суд Москвы на два месяца отправил треш-блогера Стасика Кудрявого (Станислава Базарова) в СИЗО по делу об осквернении православной иконы. Уголовное дело в отношении Базарова возбудили на прошлой неделе. Основанием для этого послужило видео, где он в полуобнажённом виде помочился на икону, а затем поцеловал её.