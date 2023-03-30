Против треш-блогера возбудили уголовное дело об оскорблении чувств верующих СК возбудил против треш-блогера Базарова дело об оскорблении чувств верующих и распространении порно

Фото: StasikKudryavyi/t.me

Станислав Базаров (Стасик Кудрявый)

Следственный комитет России возбудил против трэш-блогера Станислава Базарова (Стасик Кудрявый) уголовное дело по факту оскорбления чувств верующих и распространения порнографических материалов, говорится в Telegram-канале ведомства. Ранее сообщалось, что его задержали в московском аэропорту при попытке покинуть Россию.

Мещанским межрайонным следственным отделом Следственного управления по Центральному административному округу Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве возбуждено уголовное дело в отношении Станислава Базарова, — говорится в сообщении.

Ранее Telegram-канал «112» сообщил, что Базаров снял ролик, в котором осквернил икону, после чего разместил видео в открытом доступе.

28 марта блогер был в квартире жилого дома в Зеленограде. Согласно материалам следствия, преследуя цель надругательства над почитаемой верующими святыней — православной иконой, Базаров, находясь в полуобнаженном виде, публично совершал действия, выражающие неуважение к окружающим, чтобы оскорбить религиозные чувства верующих.

В ближайшее время будет назначена религиоведческая судебная экспертиза. Базарова доставили в подразделение ведомства для проведения с ним необходимых следственных действий.

Ранее блогера Некоглая (Николая Лебедева), выдворенного из России за пародию на солдата ВС РФ, захотели выслать с Украины. Молодой человек решил изобразить странный танец в военной форме на фоне знамени украинской разведки. Пользователи интернета не оценили таких действий Некоглая, назвав их оскорбительными.