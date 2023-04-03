Треш-блогера Стасика Кудрявого арестовали за осквернение иконы

Фото: staaasikk/t.me

Стасик Кудрявый (Станислав Базаров)

Преображенский суд Москвы избрал треш-блогеру Стасику Кудрявому (Станислав Базаров) меру пресечения в виде содержания под стражей по делу об осквернении православной иконы, передает РИА Новости. В СИЗО блогеру предстоит провести два месяца.

Вынесено постановление об удовлетворении ходатайства следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении блогера Базарова до 30 мая, — приводит агентство слова пресс-секретарь суда Алисы Закутней.

Она добавила, что блогеру предъявлены обвинения по двум статьям УК РФ — об оскорблении чувств верующих и распространении порнографических материалов.

Уголовное дело в отношении Базарова возбудили на прошлой неделе. Основанием для этого послужило видео, выложенное блогером в открытом доступе. В нем он в полуобнаженном виде помочился на икону, а затем поцеловал ее.

После публикации ролика Базаров заявил, что не собирается покидать Россию и готов бороться за свои права. Однако задержали его в одном из столичных аэропортов при попытке выехать за пределы страны.