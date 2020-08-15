Тренер рассказал, как правильно готовиться к марафону

https://static.news.ru/photo/5592c312-dedb-11ea-8cd1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Готовиться к марафону всегда нужно заранее, сообщил тренер «Бегового сообщества» Павел Кондрашёв.

По его словам, как минимум год подготовки потребуется тем, кто уже бегал, и два года — если человек никогда раньше не занимался этим. В первую очередь следует найти грамотного тренера, который поможет составить план исходя из физической подготовки.

Тем, кто решил готовиться самостоятельно, эксперт напомнил, что недельный беговой объём составляет от 67 км. Также необходимо уделять внимание растяжке и общей физической подготовке.

Обязательно исключить фастфуд, газированные напитки, алкоголь. Больше правильной и полезной пищи, не забываем соблюдать водно-солевой баланс, — подчеркнул он.

Кондрашёв отметил важность восстановления, которое подразумевает здоровый сон и массаж.

Тренер добавил, что нельзя пропускать тренировки, передаёт RT.

Ранее NEWS.ru писал о возобновлении бесплатных тренировок и других спортивных мероприятий в Москве. Занятия проводятся со строгим соблюдением санитарных правил, которые установил Роспотребнадзор.