Россиянам дали советы по бегу зимой

Кандидат в мастера спорта по триатлону, тренер Алексей Минеев дал полезные советы для тех, кто не хочет оставлять тренировки на улице даже в холодное время года. В разговоре с NEWS.ru спортсмен посоветовал подбирать удобную одежду, чтобы не вспотеть и, как следствие, не простудиться во время физических нагрузок.

В холодное время года, когда температура ниже нуля, а тем более когда снег с осадками, лучше выбирать более подходящую одежду. Первое — обувь, кроссовки с защитными мембранами. Второе — это непродуваемая одежда — сверху нужно надеть ветровку. Перчатки, шапка, естественно, и непродуваемые штаны, — рассказал специалист.

По словам Минеева, основная ошибка новичков — слишком тёплая одежда зимой. Он уточнил, что когда организм перегревается и выделяет большое количество пота, достаточно небольшого порыва ветра, чтобы человека продуло. Как итог — простуда и другие заболевания.

Нужно придерживаться правила трёх слоев. То есть первый слой — это майка, обязательно синтетическая. Лучше даже беговая, чтобы она плотно прилегала к телу. Второй слой — это тёплый слой. Это флиска или олимпийка. И третий слой — это непродуваемая ветровка, — пояснил спортсмен.

Минеев отметил, что перед бегом в холодное время года разминку на улице делать нежелательно. Лучше подготовиться в тёплом помещении и уже после этого выходить на пробежку. Также можно начать бег в медленном темпе в течение 10–15 минут — этого достаточно, чтобы разогреться. При этом во время тренировки нежелательно останавливаться, так как происходит резкое охлаждение организма.

Что же касается дистанций, то в этом случае их рекомендуется сократить, однако эксперт подчеркнул, что всё зависит от индивидуальных физических особенностей. К примеру, если человек летом пробегает 5-6 км, то зимой ему следует начать с дистанции в 2-3 км, чтобы адаптироваться к погодным условиям. При этом когда организм уже адаптировался, можно вернуться и к норме.

Ещё совет для новичков: не прекращать бегать в течение года. Понятно, что если погода экстремальная, то, конечно, лучше пересидеть дома несколько дней. А так лучше не прекращать — выйти хотя бы на полчаса, на 40 минут на улицу, побегать или быстрым шагом пройтись. Мы тем самым привыкаем к этой погоде и настраиваем дыхательную систему, — добавил Минеев.

Он напомнил, что в зимнее время года поверхность для бега становится скользкой, из-за чего связки и суставы сильнее напрягаются, а также увеличивается нагрузка на мышцы. Это связано с попыткой тела стабилизироваться при движении. Если человек не подготовился к тренировкам, то могут появиться боли в ногах, стопах и в тазобедренном суставе. В этом случае дистанцию действительно лучше сократить, чтобы не получить травмы.

Ранее председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищёв рассказал, что спорт укрепляет иммунитет и помогает бороться с тревогой в период пандемии. По его словам, лучше погулять с палками в лесу, чем сидеть дома и смотреть «тревожные новости».