В Госдуме рассказали о пользе зимних видов спорта в период пандемии

Спорт укрепляет иммунитет и помогает бороться с тревогой в период пандемии, заявил в беседе с «Радио 1» председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищёв. По его словам, лучше погулять с палками в лесу, чем сидеть дома и смотреть «тревожные новости».

Время сейчас непростое, тревожное. Активный образ жизни помогает бороться с вирусами и недугами. И зимой у нас очень много доступных видов спорта: лыжи, горные лыжи, катание на коньках. Всё, что доступно, надо использовать, — отметил Свищёв.

Он посоветовал россиянам заняться кёрлингом или сноубордингом и отметил, что даже «простые прогулки с палками по лесу» будут куда полезнее, чем просмотр телевизора.

Ранее спортсменка рассказала, как правильно одеваться на пробежку зимой. По её словам, нужно подобрать удобную эластичную обувь и закрыть лицо специальной утепляющей экипировкой — бафом.