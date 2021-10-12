Спортсменка рассказала, как одеться на пробежку зимой

Для пробежек зимой нужно подобрать удобную эластичную обувь и закрыть лицо специальной утепляющей экипировкой — бафом. Такие советы дала красноярская спортсменка из клуба «Горностай» Людмила Ганжурова читателям «МК в Красноярске».

Лучше подобрать специальные зимние кроссовки. В спортивных магазинах можно найти обувь с маркировкой в виде снежинки. Она означает, что обувь не замерзает при минусовых температурах, а её подошва достаточно эластична на морозе, что позволит сгибать стопу при беге, — посоветовала Ганжурова.

Эксперт добавила, что на пробежку стоит надеть перчатки, шапку и бафы: тонкие эластичные трубки, заменяющие бегунам бандану, маску и шарф. Ганжурова подчеркнула: одежда должна быть многослойной, тонкой, но тёплой, желательно с прослойкой из флиса. При температуре до −15 градусов можно одеться в толстовку и надеть сверху ветровку, женщинам она посоветовала утеплить ноги лосинами, а мужчинам — тайтсами.

В случае похолодания нужно добавлять слои, в частности, термобельё. Нужно, чтобы нижние слои одежды выводили влагу наружу, оставаясь сухими, иначе пот будет скапливаться в одежде. Лучше не использовать хлопковую одежду, — посоветовала бегунья.

Ранее руководитель школы бега I Love Running в Ростове-на-Дону Алексей Гаврилов в беседе с NEWS.ru рассказал о правилах пробежки осенью. По его словам, одежда должна «дышать», выводить влагу и не сковывать движения.