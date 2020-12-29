Траулер «Онега» обнаружен на глубине 120 метров

Затонувший в Баренцевом море траулер «Онега» найден на глубине 120 метров. Судно планируется обследовать с помощью глубоководного аппарата.
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В настоящее время траулер «Онега» лежит на глубине около 120 метров. В район затопления судна выдвинулся морской спасательный буксир «Микула» с глубоководным роботом и подготовленными водолазами на борту. Расчётное время прибытия на место — 13.00 30 декабря, — говорится в сообщении.
Траулер затонул 28 декабря вблизи Новой Земли. На его борту находились 19 человек, из которых спасены только двое — Владислав Буторин и Руслан Катюхин.
В районе гибели судна найдены три спасательных круга, но рыбаков обнаружить так и не удалось. Тем не менее поисковая операция продолжается. В ней в общей сложности задействованы около 200 человек и девять единиц техники.
По факту происшествия возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности на транспорте, повлёкшее по неосторожности смерть двух и более человек). Рассматривается несколько версий гибели судна — обледенение и крен при вытягивании трала, а также пренебрежение техникой безопасности в сочетании с неблагоприятными погодными условиями.
Как ранее писал NEWS.ru, наиболее вероятная причина затопления рыболовецкого судна «Онега» в Баренцевом море — крен при вытягивании трала. Глава региона Андрей Чибис заявил, что семьи рыбаков получат по 1 млн рублей в качестве материальной помощи. 29 декабря в Мурманской области объявлен днём траура по погибшим членам экипажа.