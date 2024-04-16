«Тотальный диктант» в 2024 году можно написать более чем на пяти языках Текст «Тотального диктанта» в 2024 году переведут на языки народов России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Россияне смогут написать «Тотальный диктант» не только на русском, но и на других языках, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу организатора мероприятия. Отмечается, что в 2024 году текст диктанта переведут более чем на пять языков, в том числе на татарский, удмуртский, чувашский, осетинский и марийский. Директор фонда «Тотальный диктант» Вячеслава Белякова подчеркивает, что организаторы уважают все языки мира.

Мы уважаем все языки и хотим, в том числе в рамках «Тотального диктанта», показать языковое разнообразие и возможности межкультурной коммуникации между людьми, говорящими на разных языках. Именно поэтому мы запустили проект «Тот.Язык», в рамках которого часть текста диктанта переводится на разные национальные языки, — рассказала она.

Проект «Тот.Язык» будет реализован в разных городах России. В Махачкале диктант можно будет написать на агульском или аварском языках, в Ростове-на-Дону — на армянском, а в Москве — на белорусском языках. В Томске текст будет переведен на татарский и немецкий языки.

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