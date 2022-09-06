Тотальная расчистка столичной земли: что такое «гаражная реновация» Демонтаж ГСК по всей стране вызвал локальные протесты. NEWS.ru разбирался в мотивах властей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Частные гаражи в Москве

Периодически возникающие конфликты на фоне сноса гаражей захлестнули Москву и регионы. Местные жители пытаются защитить кооперативы от ликвидации в Петрозаводске, Владивостоке, Ульяновске, Архангельске. На этом фоне власти объявили «гаражную амнистию», у которой оказалось слишком много подводных камней. NEWS.ru пообщался с главами московских районов, узнал, чем продиктована эта политика, есть ли альтернатива гаражам и что планируется на освобождаемых участках.

Московских боксов негасимый свет

Протесты вокруг сноса гаражей продолжаются уже несколько лет, а катализатором нынешнего противостояния очевидно стала гаражная амнистия, которая стартовала 1 сентября 2021 года. Согласно принятым изменениям, до 1 сентября 2026 года граждане, использующие гаражи, возведенные до введения в действие Градостроительного кодекса РФ, имеют право на бесплатное предоставление им в собственность земельных участков, на которых они расположены. Речь идёт о земельных участках, находившихся до этого в государственной или муниципальной собственности.

Однако амнистия, похоже, обернулась обратным эффектом — сносами гаражных кооперативов. Лидером «антигаражного» движения оказалась Москва. Как заявили NEWS.ru в отделе внутренних и внешних коммуникаций столичного департамента городского имущества, «освобождение территорий города от гаражных объектов проводится при изменении градостроительной ситуации, развитии коммунальной, транспортной и социальной инфраструктуры либо при освобождении земельных участков от незаконно размещённых объектов, когда они размещены без разрешительной документации или после завершения срока ее действия».

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Частные гаражи в Москве

Представитель ведомства пояснил, что «порядок освобождения земельных участков от незаконно размещённых на них объектов» утверждён в постановлении правительства Москвы от 2012 года.

[Согласно этому документу] уполномоченным органом по освобождению земельных участков от незаконно размещённых объектов, не являющихся объектами капитального строительства, является префектура соответствующего административного округа столицы. Законность размещения таких объектов рассматривается постоянно действующими окружными комиссиями по пресечению самовольного строительства на территории административного округа, — заявили в департаменте.

Кроме того, управы московских районов «на постоянной основе» выявляют незаконно размещённые объекты и проверяют у пользователей и владельцев гаражей наличие разрешительной документации.

В департаменте городского имущества добавили, что постановлением столичного правительства от 2011 года утверждён порядок выплаты денежной компенсации владельцам сносимых индивидуальных гаражей при освобождении территорий. По информации, обнародованной на сайте мэрии Москвы, последний раз выплаты индексировались в начале 2020 года и сейчас составляют до 350 тысяч рублей за снос кирпичных боксов, а также до 175 тысяч — за демонтаж металлических сооружений.

В рамках работ по комплексному благоустройству придомовых территорий за счет средств бюджета города столичные префектуры обустраивают парковочные места, — пояснили в департаменте городского имущества.

NEWS.ru решил узнать, как обстоят дела со сносом гаражей в столичных районах. В первую очередь редакция обратилась в наиболее проблемные муниципалитеты, откуда последние годы приходила информация о протестах против демонтажа ГСК. Например, около двух лет назад в Северном Измайлово под снос пошли более тысячи гаражей, на месте которых планируется возведение нескольких многоэтажных домов. Местные жители опасались, что это приведёт к перегрузке инфраструктуры района, и даже размещали в интернете соответствующую петицию.

Всего [правительство Москвы решило снести] 1080 машино-мест! На их месте планируют построить три жилых дома. Машины просто выкинут на улицы — в наши дворы. Никаких альтернативных машино-мест владельцам гаражей не предлагается, — говорилось в петиции.

Районная специфика

Другой проблемный район — Южное Чертаново. Там уведомления о сносе своих гаражей владельцы стали получать в конце 2021 года в связи с предстоящим «комплексным благоустройством Битцевского леса», за которое высказалось большинство пользователей правительственного сервиса «Активный гражданин». Однако местные жители не хотели отдавать свои гаражные боксы. По словам одного из них, планировалось демонтировать «более 7200 машино-мест, это около 30 кооперативов».

Куда поедут эти машины? Правильно, во дворы! Нам предлагают компенсацию в размере 175 тысяч рублей, но это не соответствует реальным цифрам, особенно с учётом цен на простое место в паркинге (от полумиллиона рублей), — жаловался местный активист.

В управе района Южное Чертаново не ответили на запрос NEWS.ru. Из администрации Северного Измайлово прислали формальный ответ, не став раскрывать информацию о том, какие проекты планируется реализовать на месте снесённых гаражей, и посоветовав обратиться в префектуру Восточного административного округа Москвы. Также власти района не сообщили, будут ли решать проблему перегруженности общественных пространств частным автотранспортом, например, организацией многоуровневых парковок.

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Впрочем, о том, какой может быть альтернатива гаражам в плане размещения частного автотранспорта и очистки от него дворовых и пешеходных пространств, детально не смогли ответить ни в одной из районных управ.

В соседнем с Южным Чертаново районе Ясенево местная администрация в деталях рассказала о том, что собирается делать с гаражами. Так, замглавы местной управы Наталья Охотина сообщила NEWS.ru, что на территории муниципалитета были недавно «демонтированы боксовые автостоянки» в рамках благоустройства парка «Битцевский лес», являющегося особо охраняемой природной территорией. Снесённые гаражи располагались в «буферной зоне» природоохранного объекта.

В 2022 году предусмотрено выполнение работ по реабилитации природно-исторического парка «Битцевский лес» в рамках государственной программы «Развитие городской среды», — сообщила Охотина NEWS.ru.

По словам замглавы управы района Ясенево, департамент капитального ремонта Москвы запланировал на месте демонтированных гаражей провести «мероприятия по обустройству зон тихого отдыха, детских и спортивных площадок, велодорожек и парковочных мест общего пользования». Как отмечает Наталья Охотина, на портале «Активный гражданин» подведены итоги голосования по теме «Стратегия сохранения природно-исторического парка «Битцевский лес», где более 146 тысяч участников опроса (81,64%) проголосовали за работы по предложенной чиновниками стратегии.

Что касается замены снесённых машино-мест многоуровневыми парковками, то, по словам Охотиной, информация об этом «в управе района Ясенево отсутствует».

Вопрос освобождения земельных участков от расположенных на них гаражей может быть рассмотрен после принятия правительством Москвы решения о дальнейшем использовании конкретных земельных участков, — заявила Наталья Охотина, добавив, что о планируемых сносах гаражных комплексов владельцы могут уточнить на сайте управы района.

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости Мужчина в гаражном кооперативе

Глава управы района Щукино Пётр Сидоров сообщил NEWS.ru, что в его муниципалитете гаражи были снесены на улице Авиационной. На их месте подрядными организациями столичного департамента капитального ремонта «ведутся работы по экологической реабилитации Щукинского парка и Всехсвятской рощи, а также обустройству парковочного пространства для использования неограниченным кругом лиц». При этом строительство многоуровневых парковок в Щукино «в ближайшие годы не планируется».

В управе района Марьино NEWS.ru сообщили, что с 2018 года на их территории сносили два массива гаражей — на улице Подольской и в Батайском проезде. На месте первого появилась отстойно-разворотная площадка для общественного транспорта с зарядной станцией для электробусов, а во втором случае идёт стройка очистных сооружений. Первый замглавы управы района Валентина Иванченко добавила, что о демонтаже гаражных боксов власти сообщали через интернет, а также с помощью расклейки листовок и через управляющую компанию.

В районе Ивановское на востоке Москвы, как сообщила NEWS.ru замглавы управы Ирина Капник, в 2020 году была снесена автостоянка на улице Сталеваров «с целью вовлечения в Программу реновации жилищного фонда». В 2023 году там планируется начать работы по перебазированию конечной станции и «отстойно-разворотной площадки» общественного транспорта.

Информация о планах строительства многоуровневых и иных парковок на территории района Ивановское в настоящее время в управе района Ивановское отсутствует, — добавила Капник.

В районе Свиблово глава местной управы Андрей Алексеев в дополнение к упомянутым выше постановлениям столичного правительства, являющимся правовым основанием для сноса ГСК, сослался на закон «Об особенностях регулирования отдельных правоотношений в связи с присоединением к субъекту РФ — городу федерального значения Москве территорий и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ». Этот документ был связан с изменением границ российской столицы, он допускает изъятие земельных участков и объектов недвижимости «в целях размещения объектов федерального значения или регионального значения».

Также Алексеев сослался на прошлогоднее постановление столичной мэрии «Об Адресной инвестиционной программе города Москвы на 2021–2024 годы». В этом документе прописаны территории «строительства объектов городского заказа» (транспортные узлы, линии метрополитена, электродепо, автотрассы, пешеходные зоны, общественные здания, коммуникации и другие объекты). И если на их пути оказались гаражи, то они могут попасть под снос.

Мероприятия по организации дополнительных мест для хранения автотранспорта предусматриваются при разработке профильных программ по благоустройству на последующие годы, — добавил Алексеев, не детализировав, о чём конкретно идёт речь.

Координатор движения гаражников Москвы Георгий Фёдоров считает, что у властей российской столицы несколько мотивов в борьбе с гаражами. Ключевыми из них он считает два.

Во-первых, московские власти, на мой взгляд, ведут тотальную расчистку дорогой столичной земли. Возможно, многие обратили внимание, что подчас ГСК сносятся, а на этом месте ничего не строится. Это лишь свидетельство того, что власти держат землю «про запас» — это очень ценный сегодня актив, который почти всегда можно выгодно реализовать, — пояснил NEWS.ru Фёдоров.

Во-вторых, продолжает он, подобная политика столичных властей направлена на выдавливание личного автотранспорта из мегаполиса путём введения платных парковок, высоких штрафов и ликвидации ГСК.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Удар по гаражной экономике

Согласно самым скромным подсчетам, в России числится 3,5–4,5 млн объектов недвижимости, которые можно отнести к гаражам. Помимо Москвы, проблемы со сносом боксов обострились в Астрахани. Там это началось практически сразу после вступления в силу «гаражной амнистии». Такая же ситуация наблюдается в Архангельске, Нижнем Новгороде, Петрозаводске и других городах. Люди все чаще и чаще получают отказы в амнистировании недвижимости. В Ульяновске официальная газета городской администрации регулярно сразу на нескольких полосах публикует фотографии и адреса гаражей, готовящихся к сносу. Общественники выяснили, что фирмы, занимающиеся демонтажем строений, в качестве бонуса получают металл, из которого были сделаны боксы.

По закону от 5 апреля 2021 года № 79-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», названному уже гаражной амнистией, граждане могут получить в собственность государственные и муниципальные земельные участки, расположенные под их гаражами, однако только если те были построены до 30 декабря 2004 года. Обращу особое внимание — построены, а не приобретены, — заявил NEWS.ru основатель адвокатского бюро «Законовед» Григорий Сарбаев.

По его словам, это означает, что покупателям или наследникам придется доказывать, что гараж был именно построен 18 лет назад до начала действия Градостроительного кодекса. И не просто построен абы где, а на участке, который был предоставлен конкретной организацией, образован из общей территории гаражного кооператива, выделен ещё каким-то способом, при этом является капитальным строением.

То есть никакие «ракушки», а равно то, что власти считают самостроем и самозахватом, объектами амнистирования не являются. Прояснив данный вопрос, становится понятным, что лишь ничтожная часть тех, кто имеет гаражи, может претендовать на их узаконивание. Всех остальных, в том числе владельцев пристроек к дому, магазину или зданию автосервиса, гаражей в многоквартирных домах и под землёй, и граждан, гаражи которых признаны самовольными постройками и подлежат сносу, никакая амнистия не коснётся, — указал собеседник NEWS.ru.

Именно поэтому на фоне разговоров об амнистии местные власти занимаются ликвидацией неузаконенных гаражей, утверждает Сарбаев. Он признал, что «все происходит как обычно — сначала созданы невозможные условия для узаконивания, а потом гаражи объявлены вне закона».

Как заявил NEWS.ru вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин, регионы стали копировать опыт Москвы, где сносят «значительное количество крупных гаражных кооперативов», на территории которых зачастую «никакие машины уже не стоят — эти пространства используются либо под склады, либо под неформальную экономику».

В столице самый большой и эффективный автосервис, связанный с ремонтом кондиционеров, находится именно в таком кооперативе — это хорошо оборудованные несколько блоков боксов. Они отвечают потребностям данного бизнеса, — пояснил Шапарин.

Фото: Алексей Устимов/ИТАР-ТАСС Снос гаражей

По его словам, если этот кооператив снесут, то собственники будут вынуждены искать новые помещения — между тем площади промышленного назначения в столице в огромном дефиците, цены на них колоссальные. Значит, есть вероятность, что этот бизнес погибнет. Таким образом, заключает Шапарин, борьба с ГСК бьёт не только по комфорту автомобилистов, но и целому кластеру неформальной экономики, которую исследователи называют гаражной.

Помимо ремонта автомобилей «гаражники», как правило, занимаются производством запчастей, изготовлением мебели и фурнитуры, а также строительных материалов. В некоторых населённых пунктах это явление принимает уродливые формы. Например, в курортном Сочи гаражные боксы надстраиваются жилыми этажами, переоборудуются под гостиницы и превращаются в ужасающие кварталы опасного для жизни самостроя, о чём подробно рассказывал блогер Илья Варламов. Такая же ситуация, как объяснил NEWS.ru архитектор и урбанист Антон Богнер, наблюдается и в Подмосковье, где начинают расти похожие на трущобы гаражи в два-три этажа.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Частные гаражи в Москве

По словам Богнера, мирового опыта гаражной реновации или гаражной амнистии нет, потому что ГСК были распространены во времена СССР и незаконным способом появились на постсоветском пространстве в 1990–2000 годы. Архитектор считает, что гаражи стали большой проблемой для городов.

Заменить ГСК реально на многоуровневые паркинги, и практика уже появляется, но это не быстрый процесс, так как будет много проблем с выкупом данного имущества. Да и после выкупа гаражей не все захотят ставить машину на паркинг, что создаст проблемы с пространством. Сложность кроется ещё в системе платной парковки, градостроительной и транспортной проблеме. В большинстве российских городов плохая система общественного транспорта, и правительство таким образом потакает в покупке автомобиля. Необходимо комплексно заниматься решением градостроительных проблем, редактировать свод нормативов, работать комплексно с городской средой, — уверен Богнер.

Одним из способов глобального решения «гаражного вопроса» он полагает развитие систем общественных пассажироперевозок, когда города начнут «подводить к новым районам транспорт с наибольшей провозной способностью». Сейчас, по словам урбаниста, «большой бедой городов являются районы в поле, куда не подведена транспортная инфраструктура». Таких районов, отмечает собеседник NEWS.ru, «вокруг Москвы очень много, да и регионы страдают той же проблемой — маятниковая миграция людей на личном автотранспорте создаёт большие проблемы городам».