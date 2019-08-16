Спрос на недвижимость в Тольятти является самым маленьким среди российских городов, сообщили аналитики компании «Авито».
По данным организации, больше всего россияне хотят купить жильё в Москве и Санкт-Петербурге, передаёт
Наименее доступные квартиры продаются в двух столицах, а легче всего купить недвижимость в Челябинске и Саратове.
Всего эксперты проверяли информацию по 23 крупнейшим населённым пунктам страны.
Ранее News.ru писал, что средний бюджет покупки жилой недвижимости в квартале «Москва-Сити» в первой половине 2019 года составил 47,5 млн рублей, что на 33% выше аналогичного периода прошлого года. Квадратный метр апартаментов вырос на 19% и достиг цены в 552 тысячи рублей/