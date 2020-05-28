Титов рассказал о негативной стороне запрета на строительство в лесу    

Бизнес-омбудсмен Борис Титов считает, что законодательный запрет на строительство объектов в лесах препятствует развитию экологического туризма на этих территориях.
Об этом говорится в его докладе президенту РФ Владимиру Путину. Согласно документу, в правилах использования лесов для рекреационной деятельности и перечне объектов, не связанных с созданием лесной инфраструктуры, не предусмотрена возможность строительства туристических объектов,
Действующее законодательство не допускает возведения объектов туристской инфраструктуры (коллективных средств размещения, объектов общественного питания и так далее) на землях лесного фонда, в связи с чем организация экологического туризма в лесах в настоящее время невозможна, — говорится в докладе.
Ранее NEWS.ru писал о том, что бизнес-омбудсмен Борис Титов представил российскому президенту Владимиру Путину доклад с оценкой условий ведения предпринимательской деятельности в РФ. Сообщение об этом появилось на официальном сайте Кремля.
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