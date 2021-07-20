У Тимати появился новый бизнес

Певец и музыкальный продюсер Тимур Юнусов (Тимати) стал руководителем организации дополнительного образования «XIII музыкальный альянс», сообщает «Интерфакс».

Компания была зарегистрирована 15 июля. Она будет заниматься звукозаписью и изданием музыкaльных произведений, созданием информационных ресурсов, web-порталов, деятельностью в сфере связей с общественностью.

Также в списке видов деятельности указаны издание газет, журналов, научные исследования и разработки в области общественных и гуманитарных наук. Кроме того, «XIII музыкальный альянс» займётся организацией конференций и выставок, работой в области исполнительских искусств, деятельностью танцплощадок, дискотек, школ танцев.

Ранее Тимати заявил, что он не псих, чтобы забирать котов у своей бывшей возлюбленной Анастасии Решетовой. Кроме того, девушке и их общему сыну также останется квартира в центре столицы.

Животных они приобрели, когда ещё жили вместе. По словам исполнителя, их маленький сын Ратмир в восторге от котов и хорошо с ними ладит.