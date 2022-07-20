Терапевт заявила, что таблетки от головной боли вызывают головную боль Терапевт Чернышова заявила, что обезболивающее может вызывать головную боль

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Врач-терапевт Надежда Чернышова в беседе с NEWS.ru рассказала, что употребление обезболивающих таблеток без назначения врача может привести к абузусной головной боли, характеризующейся тупыми болями во всей голове. Также такие последствия сможет вызвать бесконтрольный прием медикаментов.

Это боли, вызванные приемом болеутоляющих. То есть таблетки в какой-то момент не просто перестают помогать, а сами становятся источником головной боли. Поэтому я против бесконтрольного приема лекарств, — заявила врач.

По ее словам, причиной реакции может служить индивидуальная непереносимость препарата или банальная передозировка. В последнем случае прием обезболивающего препарата может перерасти в зависимость. Чернышова советует при возникновении головной боли не злоупотреблять таблетками, но и не игнорировать проблему — нужно обратиться к специалисту.

Начать рекомендую с терапевта, а в дальнейшем он направит к неврологу, если будет такая необходимость. Потому что головная боль — один из самых общих симптомов, характерный для очень многих заболеваний, и иногда именно головная боль поможет заподозрить какое-то заболевание и начать своевременное лечение, — отмечает она.

Ранее специалист по ЛФК и физической реабилитации, фитнес-тренер Алексей Дождев заявил, что чаще всего у женщин болит голова из-за стресса и перенапряжения мышц. Он уточнил, что чаще всего женщины страдают от головной боли напряжения (ГБН). Нередко такой тип головной боли возникает у офисных сотрудников, которые часто нервничают.