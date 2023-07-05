Терапевт рассказала, кому противопоказана баня Терапевт Кабаненко назвала сильную простуду, плотный обед и алкоголь противопоказаниями для бани

Фото: Svetlana Vozmilova/Global Look Press

Париться в бане противопоказано при сильной простуде с высокой температурой, а также после плотного обеда и употребления любого алкоголя, рассказала в беседе с «Москвой 24» врач-терапевт ЦКБ управления делами президента Екатерина Кабаненко. При этом, по ее словам, если у человека есть только начальные симптомы простуды, то поход в баню может способствовать выздоровлению.

Но если это активная стадия болезни, есть высокая температура, кашель, насморк, болит горло, это может быть опасно. Потому что в организме происходит интоксикация. В момент ослабления иммунитета баня может активизировать процесс заболевания, — предупредила специалист.

Кроме того, врач посоветовала отменить банные процедуры после плотного обеда или, наоборот, на пустой желудок. По ее словам, во время пищеварительного процесса кровь приливает к желудку и кишечнику, а когда человек парится, она приливает к коже. Такое одновременное действие может спровоцировать головокружение и плохое самочувствие. Поэтому перед баней, не менее чем за два часа, можно съесть что-нибудь легкое, например, курицу, индейку или салат. Категорически противопоказаны в бане алкоголь и тонизирующие чаи. Эти напитки повышают артериальное давление.

Лучше употреблять минеральную воду, которая способствует восполнению и нормализации электролитного баланса, а также травяные чаи, которые оказывают успокоительное действие на нервную систему, — порекомендовала терапевт.

Кабаненко напомнила, что баня активизирует обменные процессы, улучшает кровообращение, очищает верхние дыхательные пути, а также полезна для красоты и здоровья кожи.

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