Терапевт рассказала, что делать в случае попадания песка ребенку в глаза Терапевт Чиркова: при попадании песка в глаз ребенку его нужно промыть и обратиться к офтальмологу

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Если ребенку попал в глаза песок, их нужно промыть ватным тампоном, смоченным в чистой воде или в чайной заварке, которая снимает раздражение и успокаивает слизистую, рассказала NEWS.ru терапевт Ольга Чиркова. Медик подчеркнула, что в данной ситуации необходимо срочно обратиться к офтальмологу.

Промывание выполняется ватным тампоном или куском чистой ткани, смоченными в этой воде или в чайной заварке. Чайная заварка снимает раздражение и оказывает успокаивающее действие на слизистую глаза. Далее нужно закапать в глаз любое противовоспалительное средство. Песок в глазах может стать причиной серьезных механических повреждений роговицы или конъюнктивального слоя в виде порезов и царапин, поэтому нужно срочно обратиться к офтальмологу, — добавила Чиркова.

Терапевт также заявила, что если ребенок проглотил немного песка, не стоит впадать в панику. Медик отметила, что ему необходимо прополоскать рот и обеспечить обильное питье, а через неделю сдать анализ на наличие гельминтов.

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