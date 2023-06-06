Терапевт рассказала о первой помощи съевшему песок ребенку Терапевт Чиркова: проглотившему песок ребенку необходимы обильное питье и сорбент

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Если ребенок проглотил немного песка, не стоит впадать в панику, рассказала NEWS.ru терапевт Ольга Чиркова. Медик отметила, что ему необходимо прополоскать рот и обеспечить обильное питье, а через неделю сдать анализ на наличие гельминтов.

Если ваш ребенок проглотил немного песка, не надо впадать в панику. Пусть прополощет рот и попьет чистой воды. Дальнейшие действия зависят от количества съеденного. Все дети через это проходят. Ничего страшного в этом нет. Нужно много пить воды, можно дать сорбент, а через неделю сдать анализ на гельминтов. При ухудшении состояния нужно вызвать скорую или обратиться в приемное отделение детской больницы, — отметила врач.

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