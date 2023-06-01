Малышева объяснила, почему маленькие дети могут умереть на солнце Малышева: маленькие дети могут умереть от солнечного удара

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Солнце смертельно опасно для маленьких детей, особенно для малышей до года, рассказала в эфире передачи «Жить здорово!» на Первом канале доктор медицинских наук и телеведущая Елена Малышева. Она объяснила, что у них еще не зарос родничок, поэтому мозг может перегреться из-за открытого солнца.

Врач-педиатр Андрей Продеус, в свою очередь, сообщил, что тепловой удар у детей наступает намного быстрее, чем у взрослых.

Дети более активные, чем взрослые, они теряют жидкость значительно быстрее. У детей первого года жизни, у которых не закрыт родничок, напрямую фактически может наступить перегорев мозга. Это смертельно опасно для детей младшего возраста, — сказал педиатр.

Чтобы обезопасить ребенка, Малышева посоветовала взрослым проводить время в тени.

Ранее заместитель главного врача Забайкальского краевого центра общественного здоровья и медицинской профилактики Татьяна Есина заявила, что нужно меньше находиться на улице в жаркую погоду с 11:00 до 17:00, чтобы избежать солнечного удара. По ее словам, также необходимо избегать повышенной физической активности и пить не менее 2–2,5 литра жидкости.