Терапевт рассказал, в каком случае «мушки» перед глазами опасны Врач Звонков: беспричинные «мушки» в глазах говорят о проблемах кровообращения

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Мушки или черные точки перед глазами появляются при резкой смене положения тела, когда происходит падение артериального давления из-за того, что кровь отливает от головы, рассказал в беседе с «Радио 1» врач-терапевт Андрей Звонков. При этом он предупредил, что если эти явления происходят часто и без причины, это может свидетельствовать о проблемах с кровообращением в мозге.

Если это происходит у человека, который не меняет положение тела, или приобретает системный характер, то у него явно есть проблемы с кровообращением в голове. В этом случае надо обращаться к неврологу, делать УЗИ сосудов шеи и головы, — пояснил специалист.

Он рассказал, что подобные проявления относятся к мозговой симптоматике и связаны с кровообращением в мозге, изменением артериального давления и с наполнением кровью артерий в мозге.

Когда вы встаете резко, кровь от головы резко отливает, давление локально падает. <...> Это сигнал к тому, чтобы измерить артериальное давление, не низковато ли оно. Сигнал к тому, чтобы поесть или выпить стакан чая, — отметил терапевт.

Обращаться к врачу нужно только тем, у кого эти явления наблюдаются часто и без причины, добавил Звонков.

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