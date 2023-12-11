Терапевт назвал три главные ошибки при лечении простуды Терапевт Лаврищев посоветовал не пить противовирусные средства при простуде

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Специфические лекарства от гриппа и коронавируса не действуют на другие вирусы, поэтому применять их нужно только после положительного экспресс-теста на эти заболевания, а вот против простуды они бесполезны, заявил врач-терапевт Александр Лаврищев в беседе с «Вечерней Москвой». Медик добавил, что самым эффективным способом профилактики заболеваний является вакцинация, которой часто пренебрегают.

Также специалист предостерег от приема антибиотиков без показаний или для профилактики. Кроме того, он призвал не терпеть высокую температуру — при плохом самочувствии жар лучше сбивать.

Ранее терапевт Андрей Кондрахин предупредил, что прогулка без шапки может вызвать менингит при наличии других инфекций или хронических заболеваний. По его словам, переохлаждение в такой ситуации станет провокативным фактором. Позднее менингит может перерасти в воспаление среднего уха.

Поэтому в холода важно правильно одеваться. Врач-терапевт Станислав Ионов посоветовал зимой носить свободную верхнюю одежду и хлопковое нательное белье. Также лучше отказаться от одежды, содержащей синтетические нити. Это поможет телу не потеть и не переохлаждаться, пояснил специалист.