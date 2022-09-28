Начну с того, что в первую очередь необходимо купить обувь по размеру. Также надо следить за правильным надеванием носков, чтобы на них не образовывалось никаких складок, иначе в месте складки может образоваться мозоль. В то же время крайне важно держать ноги в тепле и сухости. Ноги стоит обрабатывать чем-то спиртосодержащим или детскими (увлажняющими) кремами. На крайний случай для обработки трещин подойдет и подсолнечное масло. Также при появлении возможности помыть ноги стоит ей незамедлительно воспользоваться, а также стараться давать ногам отдых, располагая их выше пояса, — заявил Литвиненко.