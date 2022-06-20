Тело младенца нашли в мусорном контейнере в Новой Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Новой Москве в мусорном контейнере найдено тело новорождённого ребёнка. На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов, возбуждено уголовное дело, сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры.

В надзорном ведомстве уточнили, что тело новорождённого мальчика было обнаружено в контейнере на улице Академика Корнилова. В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство). Столичная прокуратура контролирует ход его расследования.

Ранее сообщалось, что в Новосибирской области задержали 29-летнюю жительницу Коченевского района по подозрению в убийстве двух младенцев. Подозреваемая рассказала об обстоятельствах убийства и дала показания на месте преступления. По словам женщины, она родила детей в доме, но решила, что они якобы не подают признаков жизни, после чего отнесла младенцев за сарай.