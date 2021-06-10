Российский суд опять оштрафовал Telegram и Facebook

https://static.news.ru/photo/65b088dc-c9e1-11eb-9941-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Таганский районный суд Москвы оштрафовал мессенджер Telegram в общей сложности на 10 млн рублей. Об этом говорится в официальном канале пресс-службы московских судов.

Всего было рассмотрено четыре дела, каждое из которых касалось неудаления информации, признанной российскими властями запрещённой. В результате по двум делам было вынесено решение о штрафе в 2 млн рублей, ещё по двум — 3 млн рублей.

Кроме того, эта же инстанция рассмотрела четыре дела о таком же нарушении со стороны Facebook. Эта соцсеть получила штрафы в общей сложности на 17 млн рублей (два решения по 5 млн рублей, одно на 4 млн рублей и другое на 3 млн рублей).

Накануне газета The Wall Street Journal написала, что российские власти доработали стратегию, которая позволяет давить на социальные сети для удаления «антиправительственного контента». По сведениям издания, ведомства признают всё больше сообщений незаконными, а администрации сервисов получают «шквал запросов на удаление».

10 марта Роскомнадзор замедлил скорость работы Twitter на территории страны. Как заявили в ведомстве, это было реализовано на 100% мобильных устройств и на 50% стационарных. Причиной таких мер стали претензии к контенту, который был признан вредоносным. В Роскомнадзоре при этом не исключили полной блокировки соцсети в России.

Также в РКН штрафовали Google, Facebook, Twitter и TikTok. Претензии ведомства возникали из-за контента, который власти признали противоправным, в том числе из-за призывов на акции протеста.