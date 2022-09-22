Телефонные мошенники начали выманивать деньги у бухгалтеров Сбербанк сообщил о новом способе телефонного мошенничества в отношении компаний

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Телефонные мошенники начали активно и успешно совершать атаки на юридических лиц в России, заявил глава управления противодействия кибермошенничеству Сбербанка Сергей Велигодский. По его словам, аферисты используют различные схемы социальной инженерии и таким образом выманивают у бухгалтеров компаний средства, передает ПРАЙМ.

Из интересного — последний тренд, который мы видим, как злоумышленники начинают нащупывать и применять, — это атака на юрлицо через телефонное мошенничество, — поделился Велигодский.

Он рассказал, что посредством психологического воздействия злоумышленники заставляют бухгалтеров переводить им корпоративные деньги, а после исчезают. Специалист подчеркнул, что сам метод является обкатанным, однако он вышел на новый уровень.

Ранее сообщалось, что мошенники стали обманывать россиян по двухэтапной схеме, в которой при первом звонке рассказывают жертве о предварительно одобренном кредите, а получив отказ, звонят во второй раз и благодарят за оформление займа. После этого «клиент» соглашается обезопасить средства, на самом деле отправляя их злоумышленнику. Эксперты считают эту модификацию опаснее предыдущих.