Техноблогер объяснил, как правильно выбрать электрочайник Техноблогер Трухачев: при выборе электрочайника нужно учитывать его объем и мощность

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

При выборе электрочайника сначала нужно обратить внимание на его объем, рассказал «Москве 24» техноблогер Павел Трухачев. По его словам, для одного человека подойдет чайник объемом 0,5–1 л, для двух — 1–1,5 л, для семьи — от 2 до 2,5 л. При этом эксперт уточнил, что модели больших объемов встречаются реже. Также стоит учитывать мощность и материал, из которого сделан чайник.

Чайники больших объемов встречаются реже, но в большинстве случаев это либо 2 литра, либо 1,7, — уточнил Трухачев.

По словам эксперта, электрочайник из пластика прочный и простой в уходе, но может иметь неприятный запах, а если он белого цвета, скорее всего, со временем пожелтеет. Металлические модели еще более прочны и точно не треснут при падении, но их корпус может сильно нагреваться. Вариант из стекла — самый экологичный, но самый хрупкий.

При выборе чайника также важно обратить внимание на его мощность: чем она выше, тем меньше расход воды, отметил Трухачев.

Средняя мощность составляет 2 кВт или 2,5 кВт. Чем больше мощность, тем быстрее будет закипание чайника, тем меньше будет расход воды, потому что нагревательный элемент будет быстрее нагревать воду, — рассказал Трухачев.

Хороший электрочайник из пластика будет стоить не меньше трех тысяч рублей, металлический — пять тысяч, а из стекла — от трех до пяти тысяч. Издание также уточнило, что осенью спрос на чайники традиционно вырастает.

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