Татарский гамбит: почему Казань вновь вступила в противостояние с Москвой

Демарш депутатов Татарстана, которые отказались поддержать федеральный законопроект, регламентирующий, в частности, переименование должности президента республики в «главу субъекта РФ», рискует обернуться долгоиграющими последствиями. По мнению экспертов, «татарский прецедент» при особенном стечении обстоятельств окажется политической «миной замедленного действия», став примером для других национальных республик. Именно поэтому Кремлю приходится выбирать предельно точную реакцию на этот кейс. Среди вариантов: подавить условный «сепаратизм», вступить в торг или же сделать вид, что ничего не произошло.

Удар по федерализму

Госсовет Татарстана не поддержал законопроект «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах РФ». Местные парламентарии заявили, что документ противоречит российской Конституции. Как ожидается, соответствующее постановление парламента республики в ближайшее время направят в Госдуму.

По заявлению председателя Госсовета Фарида Мухаметшина, законопроект «в корне влезает в полномочия субъектов РФ, нарушая действующие нормы Конституции России». При этом Мухаметшин подчеркнул — несогласие с федеральным центром обусловлено не тем, что из-за поправок изменится название высшего должностного лица Татарстана.

Председатель Государственного Совета Республики Татарстан Фарид Мухаметшин Илья Питалев/РИА Новости

Депутат Госсовета Альберт Хабибуллин в ходе заседания подтвердил: в представленной редакции документ отходит «от установления общих принципов основ правового регулирования деятельности органов государственной власти субъектов РФ, детально регламентирует вопросы формирования системы региональных органов государственной власти». Хабибуллин перечислил положения законопроекта — унификация наименования должности высшего должностного лица органов государственной власти субъектов РФ, введение единственно возможных сроков полномочий органов власти региона.

Позднее пресс-секретарь Рустама Минниханова Лилия Галимова в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» уточнила позицию местных властей. Она подчеркнула, что «нет закона об отмене должности президента республики, есть закон, связанный с публичной деятельностью органов власти».

Депутаты не выступили против того, чтобы Минниханов наименовался президентом. Там фамилия Минниханов вообще не звучала. Они в целом имеют целый ряд предложений по поправкам в этом законопроекте, их много, они касаются разных пунктов, — отметила Галимова.

В разговоре с NEWS.ru депутат Госсовета Татарстана Тахир Хадеев указал на то, что «в федеративном государстве надо учитывать интересы всех». При этом он напомнил, что в США в каждом штате есть свои нюансы законодательства, но страна от этого не разваливается: «Татарстан никогда и никуда уходить от России не собирался. Наоборот, во все времена наша республика является стабилизирующим регионом».

Это как в семье: права есть обязанности у всех, у мужа, жены, детей. Так и здесь: надо прислушиваться друг к другу. Москва и Казань в любых ситуациях находили решение, в споре ведь рождается истина, — пояснил Хадеев.

Между тем, многие из опрошенных NEWS.ru политологов расценили решение татарстанских депутатов как демарш. По мнению главы аналитического центра «Акценты» Антона Чаблина, существование региональных Конституций, республиканских президентов, академий наук и прочих государственных атрибутов является «ударом по базовым принципам федерализма». По его словам, политический символизм подобных названий считывается абсолютно недвусмысленно.

Думаю, лояльность федерального центра по отношению к существованию подобных псевдогосударственных политических символов объясняется тем, что региональную «вольницу» в нареспубликах всё ещё боятся ограничивать. Либо это такой же символический жест уступки со стороны Москвы, которая и так централизовала почти все полномочия: мол, мы вам даем право иметь собственную Конституцию, но иными полномочиями, в первую очередь фискальными, извольте поделиться — пояснил Чаблин.

Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов president.tatarstan.ru

Политолог Николай Евдокимов подтвердил: нынешний федеральный законопроект, по сути, направлен именно против политических амбиций Татарстана, поскольку «это единственный субъект, который ещё придаёт значение таким символическим вещам как титулование главы региона». Евдокимов напомнил, что эта тема уже поднималась несколько лет назад, но федеральному центру так и не удалось продавить своё решение, и глава Татарстана по-прежнему именовался «президентом». В то же время другие субъекты не стали спорить с Москвой и приняли предложенный вариант — именовать руководителей регионов главами.

Торг уместен

Эксперты полагают, что власти Татарстана готовы немного «раскачать лодку», понимая, что федеральный центр опасается подъёма националистических настроений. Гендиректор Института региональных проблем Дмитрий Журавлёв считает, что у федерального центра сегодня «немало страхов», и элиты в Татарстане этим беззастенчиво пользуются.

Если в последние годы в республике пресекали регулярные всплески исламизации, то сейчас могут перестать это делать, — предполагает Журавлёв.

Он также заметил, что история с непринятием федерального закона была «разыграна, как по нотам». Сначала, говорит эксперт, местные депутаты продемонстрировали свою бескомпромиссную позицию, после чего пресс-секретарь президента Татарстана «смягчила тональность»:

Фактически её заявление привело ситуацию в сферу торговли. То есть мы люди цивилизованные, торг уместен.

Источник в правительстве Татарстана пояснил NEWS.ru, что руководство республики готово добиваться различных преференций от федерального центра. По его мнению, речь может идти и о возможности изменения структуры налогообложения, и даже о присоединении к Татарстану ряда районов соседних субъектов, хотя «процедурно это крайне сложно».

Между тем, ранее Казани удавалось вполне успешно добиваться различных преференций от Москвы. Ярчайший пример — практика подписания договоров о разграничении полномочий между федеральным центром и регионами, которая была распространена при Борисе Ельцине. Первое соглашение, разграничивающее полномочия России и Татарстана, было заключено ещё в 1994 году. Именно тогда власти республики получили право создать свой Национальный банк, взимать собственные налоги, решать вопросы республиканского гражданства, урегулировать вопросы распоряжения природными ресурсами. К слову, последние, согласно документу, считались «исключительным достоянием и собственностью народа Татарстана».

Президент РФ Борис Ельцин (слева) и Президент Татарстана Минтимер Шаймиев во время посещения Государственного Управления внутренних дел Чумичев Александр/ИТАР-ТАСС

По оценкам директора Института политических исследований Сергея Маркова, заключённый тогда договор фактически удержал республику в составе России. Эксперт утверждает, что Татарстан вполне мог претендовать на независимость, потому как по объёму населения и экономики превосходил половину советских республик, которые получили независимость в результате распада СССР.

Татарстану помешали стать независимым ряд обстоятельств. Во-первых, большая часть населения проживает не в республике, а в других субъектах России, во-вторых, Татарстан не имеет отдельной границы с другими государствами, — указал Марков.

После заключения особого договора отношения во многом стали носить конфедеративный характер. С тех пор Татарстан всегда настаивает на своей «особенности», получая за это огромные бюджетные трансферты, что позволяет ему развиваться экономически.

Политолог Дмитрий Журавлёв полагает, что Рустам Минниханов в этой ситуации «постарается промолчать».

Минниханов — умный человек. Конечно, есть вариант, что он вдруг заявит — дескать, не согласен с Госсоветом, поддерживаю законопроект. Но этот вариант чреват для него крупными репутационными потерями в республике, народ этого точно не поймёт, — утверждает Журавлёв.

Новый обмен

По словам политолога Дмитрия Михайличенко, изменение наименования должности главы Татарстана потребует внесения изменений в Конституцию республики и, как уверяют татарстанские юристы, ещё и референдума. Эксперт отметил, что сейчас мяч на стороне федерального центра, но обе стороны заинтересованы в том, чтобы конфликт не развивался и был решен кулуарно. Впрочем, считает Михайличенко, возможны и другие сценарии.

Для Татарстана это принципиальный вопрос, ведь нужно сохранять лицо перед жителями республики. Здесь есть нерв общественно-политического напряжения и возможные проекции на другие регионы в долгосрочной перспективе. Поэтому, собственно, эта тема актуальна, несмотря на то, что вопрос, по сути, является номинальным... Если мы увидим информацию о коррупции в татарских эшелонах власти или, например, вбросы про то, что Татарстан может лишиться какого-то финансирования или не получит федеральный транш — это будет истолковано как факт усиления конфликтности, — сказал собеседник NEWS.ru.

Впрочем, политолог Сергей Марков предположил, что в конечном итоге «бодание» Казани с Москвой закончится тем, что Татарстан примет навязываемые условия. Хотя и в этот раз не окажется проигравшим — последняя внесённая в Госдуму законодательная новелла позволит Рустаму Минниханову баллотироваться на новый срок.