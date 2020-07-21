Таксист-отравитель пойдёт под суд в Подмосковье после смерти клиентки

https://static.news.ru/photo/8c371eba-cb7e-11ea-abfe-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Прокуратура Московской области направила в суд уголовное дело в отношении частного таксиста, который опаивал клиентов и грабил. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Прокуратура Московской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 54-летнего местного жителя, — цитирует сообщение РИА Новости.

Отмечается, что мужчине предъявлено обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего. Уголовное дело направлено в Ногинский городской суд для рассмотрения по существу. Обвиняемый заключён под стражу.

Следователи установили, что злоумышленник, подрабатывая частным извозом, предлагал своим клиентам спиртные напитки, куда было добавлено лекарственное средство. Когда человек терял сознание, он похищал его имущество, а самого оставлял на улице в бессознательном состоянии. Одна из потерпевших скончалась.

Как писал NEWS.ru, одна из больниц Москвы сообщила о поступлении в медицинское учреждение мужчины с признаками отравления неустановленным веществом. Пострадавший также заявил о пропаже банковской карты, с которой оказались списаны 16 тыс. рублей. Инцидент случился после поездки мужчины в такси. После отдыха в ресторане на Пятницкой улице он сел в машину такси, припаркованную у заведения. В дороге водитель предложил ему попить воды. Позже мужчине стало плохо. Такси остановилось, он вышел из салона и пешком добрался до дома. Там он и обнаружил пропажу карты.