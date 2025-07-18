Сырно-яичный пирог — проще не бывает, а вкус — объедение!

Этот открытый пирог с сыром и яйцом — идеальное блюдо для тех, кто любит простую, но вкусную выпечку. Хрустящая основа, нежная начинка с зеленым луком и расплавленным сыром делают его похожим на пиццу, но готовится он гораздо быстрее.

Почему вам понравится этот рецепт?

Минимум ингредиентов — максимум вкуса.

Подходит для завтрака, ужина или перекуса.

Хрустящее тесто и сочная начинка.

Быстрое приготовление — всего около часа.

Ингредиенты

Для теста

Мука пшеничная — 200 г

Сливочное масло (холодное) — 100 г

Вода (ледяная) — 4 ст. л.

Соль — щепотка

Для начинки

Твердый сыр — 100 г

Яйца куриные — 4 шт. (3 вареных, 1 сырое)

Греческий йогурт — 2 ст. л.

Зеленый лук — пучок

Соль — по вкусу

Для украшения

Желток — 1 шт.

Кунжут — по вкусу

Пошаговый рецепт

Приготовьте тесто: смешайте муку, холодное масло и соль в крошку. Добавьте воду, быстро замесите тесто, заверните в пленку и уберите в холодильник на 30 минут. Сделайте начинку: натрите сыр, отварите и мелко нарежьте яйца. Добавьте йогурт, сырое яйцо, зеленый лук и соль, хорошо перемешайте. Соберите пирог: раскатайте тесто в круг, выложите начинку, загните края. Смажьте их желтком, посыпьте кунжутом. Выпекайте: 35 минут при 180 °C до золотистой корочки.

Советы для идеального пирога

Тесто должно оставаться холодным — так оно получится более рассыпчатым.

Если нет греческого йогурта, можно заменить сметаной.

Подавайте пирог теплым — так он особенно вкусный.

Для пикантности можно добавить в начинку немного горчицы или черного перца.

Этот пирог отлично сочетается со свежими овощами или легким салатом. Попробуйте — и он станет частым гостем на вашем столе!

Ранее сообщалось, что иногда даже тем, кто любит острую пищу, может показаться, что в блюде слишком много перца. В таких случаях есть несколько способов сделать еду менее острой.