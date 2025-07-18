Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
18 июля 2025 в 20:29

Сырно-яичный пирог — проще не бывает, а вкус — объедение!

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Этот открытый пирог с сыром и яйцом — идеальное блюдо для тех, кто любит простую, но вкусную выпечку. Хрустящая основа, нежная начинка с зеленым луком и расплавленным сыром делают его похожим на пиццу, но готовится он гораздо быстрее.

Почему вам понравится этот рецепт?

  • Минимум ингредиентов — максимум вкуса.
  • Подходит для завтрака, ужина или перекуса.
  • Хрустящее тесто и сочная начинка.
  • Быстрое приготовление — всего около часа.

Ингредиенты

Для теста

  • Мука пшеничная — 200 г
  • Сливочное масло (холодное) — 100 г
  • Вода (ледяная) — 4 ст. л.
  • Соль — щепотка

Для начинки

  • Твердый сыр — 100 г
  • Яйца куриные — 4 шт. (3 вареных, 1 сырое)
  • Греческий йогурт — 2 ст. л.
  • Зеленый лук — пучок
  • Соль — по вкусу

Для украшения

  • Желток — 1 шт.
  • Кунжут — по вкусу

Пошаговый рецепт

  1. Приготовьте тесто: смешайте муку, холодное масло и соль в крошку. Добавьте воду, быстро замесите тесто, заверните в пленку и уберите в холодильник на 30 минут.
  2. Сделайте начинку: натрите сыр, отварите и мелко нарежьте яйца. Добавьте йогурт, сырое яйцо, зеленый лук и соль, хорошо перемешайте.
  3. Соберите пирог: раскатайте тесто в круг, выложите начинку, загните края. Смажьте их желтком, посыпьте кунжутом.
  4. Выпекайте: 35 минут при 180 °C до золотистой корочки.

Советы для идеального пирога

  • Тесто должно оставаться холодным — так оно получится более рассыпчатым.
  • Если нет греческого йогурта, можно заменить сметаной.
  • Подавайте пирог теплым — так он особенно вкусный.
  • Для пикантности можно добавить в начинку немного горчицы или черного перца.

Этот пирог отлично сочетается со свежими овощами или легким салатом. Попробуйте — и он станет частым гостем на вашем столе!

Ранее сообщалось, что иногда даже тем, кто любит острую пищу, может показаться, что в блюде слишком много перца. В таких случаях есть несколько способов сделать еду менее острой.

рецепты
еда
кулинария
блюда
Валерия Мартынович
В. Мартынович
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Украинская армия останется без наемников из Колумбии
Стало известно, сколько медсестер в России не выдерживают и года работы
Лукашенко боится «получить по ушам» из-за ситуации с картофелем
Российские войска унизили США, уничтожив почти все Abrams на СВО
Трамп хочет усилить тарифное давление на ЕС
Пропавшую в Германии кошку спустя пять лет обнаружили в американском селе
Дерипаска подал иск против журналистов
Названа необычная цель для российских ракет «Вихрь»
«Томагавки» уже на Украине? Что доставили морем в Одессу
В США раскрыли, как ультиматум Трампа повлияет на мировой рынок нефти
Китай ответит Европе на одно решение в рамках новых санкций
В соцсетях высмеяли позолоченные апартаменты Кадышевой
В Баку заявили, что запросы задержанных россиян на медпомощь удовлетворены
МВД Уфы начало проверку после издевательств в пансионате
Россия вышла из договора о военном сотрудничестве с Германией
Киев против Мединского, «подарок» от Белоусова, новые санкции: что дальше
«Умри, но сделай»: Лукашенко жестко поставил задачи для предприятий
Разъяренные родственники пропавших солдат ВСУ вышли на Майдан
Украинский экс-министр раскрыл всю правду о Зеленском
«Сослали в отстойник». Умеров больше не глава МО: как это скажется на СВО
Дальше
Самое популярное
Наступление ВС РФ на Харьков 17 июля: ликвидация Сырского, бои у Купянска
Россия

Наступление ВС РФ на Харьков 17 июля: ликвидация Сырского, бои у Купянска

Мобилизованный расстрелял сержантов на полигоне
Европа

Мобилизованный расстрелял сержантов на полигоне

Удар возмездия и окружение Красноармейска: новости СВО к утру 17 июля
Регионы

Удар возмездия и окружение Красноармейска: новости СВО к утру 17 июля

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.