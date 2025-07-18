Сырно-яичный пирог — проще не бывает, а вкус — объедение!

Этот открытый пирог с сыром и яйцом — идеальное блюдо для тех, кто любит простую, но вкусную выпечку. Хрустящая основа, нежная начинка с зеленым луком и расплавленным сыром делают его похожим на пиццу, но готовится он гораздо быстрее.
Почему вам понравится этот рецепт?
- Минимум ингредиентов — максимум вкуса.
- Подходит для завтрака, ужина или перекуса.
- Хрустящее тесто и сочная начинка.
- Быстрое приготовление — всего около часа.
Ингредиенты
Для теста
- Мука пшеничная — 200 г
- Сливочное масло (холодное) — 100 г
- Вода (ледяная) — 4 ст. л.
- Соль — щепотка
Для начинки
- Твердый сыр — 100 г
- Яйца куриные — 4 шт. (3 вареных, 1 сырое)
- Греческий йогурт — 2 ст. л.
- Зеленый лук — пучок
- Соль — по вкусу
Для украшения
- Желток — 1 шт.
- Кунжут — по вкусу
Пошаговый рецепт
- Приготовьте тесто: смешайте муку, холодное масло и соль в крошку. Добавьте воду, быстро замесите тесто, заверните в пленку и уберите в холодильник на 30 минут.
- Сделайте начинку: натрите сыр, отварите и мелко нарежьте яйца. Добавьте йогурт, сырое яйцо, зеленый лук и соль, хорошо перемешайте.
- Соберите пирог: раскатайте тесто в круг, выложите начинку, загните края. Смажьте их желтком, посыпьте кунжутом.
- Выпекайте: 35 минут при 180 °C до золотистой корочки.
Советы для идеального пирога
- Тесто должно оставаться холодным — так оно получится более рассыпчатым.
- Если нет греческого йогурта, можно заменить сметаной.
- Подавайте пирог теплым — так он особенно вкусный.
- Для пикантности можно добавить в начинку немного горчицы или черного перца.
Этот пирог отлично сочетается со свежими овощами или легким салатом. Попробуйте — и он станет частым гостем на вашем столе!
Ранее сообщалось, что иногда даже тем, кто любит острую пищу, может показаться, что в блюде слишком много перца. В таких случаях есть несколько способов сделать еду менее острой.