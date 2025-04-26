Сырники без яиц и муки! Но с вкусной начинкой — справится даже ребенок

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Сырники без яиц и муки! Но с вкусной начинкой — справится даже ребенок. Легкие, нежные и полезные — эти сырники идеально подойдут для вкусного завтрака или полезного перекуса. Без яиц и муки, но с секретным ингредиентом — кусочком банана и шоколада внутри! Низкокалорийные, с высоким содержанием белка, они порадуют даже тех, кто следит за фигурой.

Ингредиенты

Творог 1% — 400 г

Манная крупа (из твердых сортов пшеницы) — 30 г

Горький шоколад — 1 плитка

Банан или вишня — 100 г

Сахарозаменитель — по вкусу

Ванильный ароматизатор (по желанию)

Приготовление

1. Смешайте творог, манку, сахарозаменитель и ваниль до однородности.

2. Банан нарежьте кружочками, также можно использовать вишню. Или комбо! Формируйте сырники, внутрь каждого добавляя кусочек банана или вишню и немного шоколада.

3. Обжаривайте на кокосовом масле под крышкой на медленном огне до румяности с обеих сторон. Приятного аппетита!

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