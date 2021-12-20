Сына Астахова отправили под домашний арест по делу о мошенничестве

Головинский районный суд Москвы отправил под домашний арест сына бывшего уполномоченного при президенте РФ по правам ребёнка Павла Астахова Антона. Мера пресечения была избрана по делу о крупном мошенничестве со стороны Астахова-младшего. Об этом сообщает пресс-служба московских судов.

Головинским районным судом города Москвы 20 декабря 2021 года избрана мера пресечения в виде домашнего ареста в отношении Астахова А.П., обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ, — говорится в сообщении.

По домашним арестом Антон Астахов пробудет до 18 февраля 2022 года. Ему также может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

24 ноября суд отказался отправлять под домашний арест сына Павла Астахова. Ходатайство следствия по избранию меры пресечения тогда рассматривала судья Елена Астахова. Решение суда было обжаловано, и 14 декабря было отменено апелляцией. Подробности дела не раскрываются, однако предполагается, что Антона Астахова обвиняют в хищении 1,2 млрда рублей.

Ранее в Москве была задержана бывшая владелица компании «Русский продукт» и банка БКФ Ольга Миримская. Также был задержан следователь по её делу Юрий Носов.