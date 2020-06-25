Сын погибшего ответил Ефремову на предложение его «усыновить»

https://static.news.ru/photo/89b7c8a0-b707-11ea-bf0a-fa163e074e61_660.jpg Фото: АГН «Москва»

Оскорблением назвал готовность актёра Михаила Ефремова, устроившего пьяное ДТП с летальным исходом, «усыновить» детей погибшего Сергея Захарова и тем самым обеспечить им достойную жизнь его сын Валерий. Об этом сообщил адвокат, представляющий интересы семьи, Александр Добровинский.

Кто-то считает возможным, чтобы мы убийцу своего отца называли «папа»?! — сказал он.

Валерий отметил, что в его голове не укладывается, как Ефремов вообще мог такое сказать, и расценил предложение артиста как попытку смягчить отношение суда к себе.

В свою очередь Добровинский от себя подчеркнул, что обсуждать моральную сторону вопроса он не собирается, и добавил, что в этой ситуации речи об усыновлении быть не может из-за требований закона, передаёт РИА Новости.

Адвокат актёра Эльман Пашаев заявил, что Ефремов готов усыновить детей погибшего в ДТП Сергея Захарова, чтобы обеспечить им достойную жизнь. Юрист также добавил, что актёр вовсе не добивается закрытия уголовного дела, но хочет помочь семье, так как понимает, что по его вине погиб человек. Позднее Пашаев объяснил свои слова об «усыновлении». Как отметил юрист, речь шла не о фактическом усыновлении. Он имел в виду, что Ефремов готов позаботиться о детях Захарова, оставшихся без отца, обеспечив им максимально достойную жизнь, помогая до конца своих дней.

Авария с участием Ефремова произошла вечером 8 июня в центре Москвы, на Смоленской площади. Jeep Grand Cherokee, которым управлял актёр, врезался в фургон Lada. Водитель второго автомобиля Сергей Захаров сильно пострадал, его увезли в больницу, но врачи не смогли спасти жизнь мужчины.

Позднее экспертиза подтвердила, что в момент ДТП Ефремов был пьян, а также находился под действием наркотиков. Ему грозит обвинение по части 4 статьи 264 УК, которая предусматривает для виновника аварии от 5 до 12 лет лишения свободы. Таганский суд отправил Ефремова под домашний арест. По делу о наркотиках актёр проходит в качестве свидетеля. Дело актёра могут передать в суд в августе.

Как писал NEWS.ru, ранее певица Любовь Успенская рассказала о последнем разговоре с Михаилом Ефремовым перед ДТП. По её словам, они общались по телефону за два дня до аварии и артист жаловался ей на состояние здоровья.