Сын маньяка Чикатило воевал за Украину: как попал в ВСУ, участие в Майдане

Фото: Социальные сети

ВС Украины

Сын самого известного маньяка СССР Андрея Чикатило пропал без вести в зоне СВО. Что с ним случилось, как он попал в ВСУ, умер ли он, что известно о его жизни на Украине?

Что случилось в зоне СВО с сыном Чикатило Юрием Мирошниченко

21 апреля стало известно, что сын советского маньяка-убийцы Андрея Чикатило пропал без вести в зоне СВО. Без вести Юрий Мирошниченко пропал еще в январе; это могло произойти, когда ВС РФ наносили удары по стратегическим объектам ВСУ в Харьковской области.

«Артиллерийское подразделение, в составе которого был Чикатило-младший, дислоцировалось примерно в 20 км от Харькова. Оно и попало под обстрел ВС РФ. С тех пор Юрия не видели. Сейчас его включили в списки пропавших без вести. Пока смерть Чикатило/Мирошниченко не подтвердили — в базы погибших его не внесли», — пишет канал.

Мирошниченко 55 лет. Он родился в браке Андрея Чикатило с Феодосией Одначевой в августе 1969 года. Фамилию отца он носил до 1990 года, также называл себя Одначевым по матери. В 1990-х жил в Ростовской области, неоднократно оказывался в тюрьме по различным обвинениям (ограбление, кража, позже на Украине — покушение на убийство), в общей сложности отсидел 12 лет. После освобождения в 2004 году переехал к матери в Харьков.

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Как сын Чикатило жил на Украине, участие в Майдане

В 2008 году Юрий Мирошниченко привлек внимание, дав украинским СМИ несколько интервью, в которых говорил, что отца «оговорили» и «повесили на него чужие убийства». На самом деле Андрей Чикатило якобы был украинским националистом.

«Он активно участвовал в общественной жизни, часто печатался в ростовских газетах, а среди друзей, на „посиделках“, припоминаю, шла речь и о независимости республик, отец, по сути, призывал к изменению строя. Говорил, что если бы Украина отделилась, то жила хотя бы, как Польша, а так все деньги забирает Москва, это неправильно. Да, как украинец он был националистом, это правда. Хотя и 30 лет состоял в КПСС... Но формальных документов, о принадлежности отца, скажем, к Руху, я не видел», — рассказывал Мирошниченко.

Сын Чикатило неоднократно появлялся в телевизионных шоу, в том числе на телеканале НТВ ему устроили встречу с родственниками жертв маньяка. Отца он всегда защищал.

«На него „повесили“ 53 трупа. Я не знаю, есть ли за ним трупы вообще, может, один-два и есть, но не столько», — откровенничал Юрий.

Фото: Олег Недеря/ИТАР-ТАСС Андрей Чикатило

Как сын Чикатило попал в ВСУ

В молодом возрасте Юрий Чикатило (тогда он еще не менял фамилию) участвовал в Афганской войне, воевал с моджахедами в Кандагаре, получил ранение. На преступный путь он встал после развала Советского Союза и ареста отца.

В 2014 году сын маньяка принимал участие в Евромайдане: в сюжете НТВ он утверждал, что приехал в Киев из Львовской области и скрывает свою настоящую фамилию.

SHOT пишет, что в 2016 году Мирошниченко разошелся с женой и не стал платить алименты на своего сына, которого назвали в честь деда-убийцы. Кроме того, у него копились долги перед банками и неоплаченные дорожные штрафы. Юрия Чикатило/Мирошниченко разыскивали судебные приставы и МВД Украины, и в результате после начала СВО он добровольно пошел в ВСУ.

В январе 2025 года ВС РФ нанесли серию мощных ударов по позициям ВСУ в Харькове и окрестностях. Неизвестно, где мог попасть под удар Юрий Чикатило.

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