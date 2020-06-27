Свыше 300 пациентов с COVID-19 находятся на лечении в коммунарке

https://static.news.ru/photo/08031de6-b9dc-11ea-991d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В настоящее время в больнице в посёлке Коммунарка проходят лечение 310 пациентов, заразившихся коронавирусом. Об этом свидетельствует инфографика, опубликованная главным врачом больницы Денисом Проценко.

На своей странице в Facebook он отметил, что за последние сутки были выписаны 13 человек. Пятеро пациентов скончались.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса в мире. Согласно последним данным, в мире количество заразившихся превысило 10,1 млн человек. Жертвами инфекции стали 502,6 тысячи человек, выздоровели 5,5 млн.

В России выявлено 634,4 тысячи случаев коронавирусной инфекции, 399 тысяч пациентов выздоровели, умерли 9 тысяч человек.

Россия занимает третье место по уровню заболеваемости, уступая США и Бразилии. В общей сложности коронавирус был зафиксирован более чем в 200 странах мира.

Ранее NEWS.ru писал, что Проценко опроверг слухи о том, что якобы за пределами территории больницы были обнаружены мешки для трупов, медкарты пациенты и «заражённая кровь». Он заявил, что публикации в СМИ на эту тему не соответствуют действительности. При этом главврач сделал акцент на том, что процедура выдачи тел умерших строго регламентирована законом. Вся необходимая информация и документы переданы в правоохранительные органы.