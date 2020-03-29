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Выборгский и Приозерский Игнатий совершил крестный ход по воздуху. Он пролетел на вертолёте с мощами преподобного Арсения и Коневской иконой.

Священник облетел земли Выборгской епархии Ленинградской области. В этот момент он молился об избавлении от коронавируса, рассказали в епархии. Таким образом он хотел благословить народ на спокойствие, исцеление, процветание и завершение эпидемии, передаёт РИА Новости.

Осеняя земли великими святынями Коневца, владыка Игнатий молился Господу, Пресвятой Богородице и преподобному Арсению о защите народа от губительного поветрия — эпидемии коронавируса, — отметили там.

Как писал NEWS.ru, ранее в РПЦ заявили, что не планируют менять порядок публичных богослужений из-за пандемии коронавируса. Однако для тех, кто не сможет посещать храмы, будет организована трансляция богослужений на телеканалах «Союз» и «Спас», а также в соцсетях.

Согласно последним данным, в России зафиксировано 1534 случая коронавирусной инфекции. В Москве число заразившихся превышает 1000 человек. Выздоровели 64 человека, 8 заболевших скончались.

В мире инфицированы более 671 тысячи человек. Жертвами болезни стали более 30 тысяч человек, выздоровели свыше 145 тысяч.