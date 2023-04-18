Священник объяснил, зачем Путин подарил военным икону «Спас Нерукотворный»

Фото: Tretyakov Gallery, Public domain, via Wikimedia Commons

«Спас Нерукотворный» (новгородская икона XII века)

Икону «Спас Нерукотворный», которую президент России Владимир Путин подарил военным, довольно часто изображают на воинских знаменах, заявил в разговоре с NEWS.ru настоятель Пересветовского подворья Свято-Троицкой Сергиевой лавры протоиерей Константин Харитонов. Он объяснил, что эта традиция пошла с древних времен. По словам священнослужителя, подарок Путина означает, что глава государства «уповает на Бога и к этому призывает военных».

А всякий, для кого Господь важен, соблюдает заповеди Божии. И если даже приходится совершать военные действия, то будет делать это мужественно, с чистой совестью и молитвой к Богу, — подчеркнул Харитонов.

Протоиерей также рассказал историю обсуждаемой иконы.

Икона, которая была в свое время явлена самим Христом, когда пришел к нему некий художник от эдесского царя, чтобы изобразить его портрет, но у него никак не получалось, тогда Господь умыл лицо, вытер лик свой полотенцем и отдал ему. На этом полотенце изобразился его образ, он называется Нерукотворный Спас. И этот Нерукотворный Спас висел над вратами в город Эдесса, и все ему молились, — сказал священнослужитель.

По словам Харитонова, Спас ограждал город от всех врагов. Впоследствии, заметил он, русские воины использовали этот образ на своих стягах, они всегда изображали нерукотворный образ Спасителя.

Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что оригинал иконы «Спас Нерукотворный», копию которой подарил военным в Херсонской области и ЛНР президент России, будет передан в главный храм Вооруженных сил РФ. По его словам, икона принадлежала одному из наиболее успешных военных министров Российской империи Петру Ванновскому, который провел удачную военную реформу в последней четверти XIX века. Икону подарил министру император Александр III.