В Кремле рассказали, что станет с оригиналом иконы «Спас Нерукотворный» Песков: оригинал иконы «Спас Нерукотворный» будет передан в главный храм ВС России

Фото: kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин во время посещения штаба группировки войск «Днепр» на Херсонском направлении

Оригинал иконы «Спас Нерукотворный», копии которой подарил военным в Херсонской области и ЛНР президент России Владимир Путин, будет передан в главный храм Вооруженных сил РФ, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит ТАСС, икона принадлежала одному из наиболее успешных военных министров Российской империи Петру Ванновскому, который провел удачную военную реформу в последней четверти XIX века. Икону подарил министру император Александр III.

Это икона «Спас Нерукотворный», оригинал этой иконы будет передан Путиным в храм вооруженных сил. И у нее было две копии. Одна копия была оставлена в Херсонской области, и вторая копия — в ЛНР, — сказал представитель Кремля.

Путин посетил Луганскую Народную Республику и Херсонскую область 17 апреля. В ходе поездки в ЛНР, кадры которой были опубликованы 18 апреля, президент России посетил штаб национальной гвардии «Восток». В Херсонской области Путин посетил штаб группировки войск «Днепр», подарил присутствовавшим на встрече копии иконы и заслушал доклады о ходе спецоперации.