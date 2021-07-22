Священник-бодибилдер пообещал «размазать по полу» Моргенштерна

Настоятель храма Рождества Пресвятой Богородицы в селе Ивановка Белгородской области Максим Пастухов прокомментировал желание рэпера Моргенштерна побороться с бойцом ММА Александром Шлеменко за $20 млн. Он написал в соцсети «ВКонтакте», что готов сам выйти на бой с исполнителем, если восстановят его храм.

Он выразил удивление запрошенной суммой и тем, что Моргенштерн подписал контракт с промоушеном ММА.

Восстановите мой храм, я эту мразь размажу по полу, — подчеркнул священник.

Он попросил подписчиков помочь ему связаться с организаторами боёв рэпера.

Пастухов тренирует молодых спортсменов-любителей в православном клубе имени святого Иоасафа Белгородского. По информации MK.RU, у него есть чёрный пояс по шотокан карате-до, а также он принимал участие в соревнованиях по бодибилдингу.

28 июня Моргенштерн назвал условие для боя с бойцом смешанного стиля, экс-чемпионом Bellator Александром Шлеменко. Он запросил сумму в $20 миллионов, так как за эти деньги он «согласен продолжать быть тупым».

19 июля рэпер подписал контракт с промоутерской компанией Hardcore FC, которая организовывает соревнования по боям на голых кулаках и MMA.

Противостояние рэпера и бойца началось после требований Шлеменко запретить пиар и концерты исполнителя, который, по его мнению, разлагает молодёжь. Шлеменко неоднократно критиковал и оскорблял Моргенштерна в публичных выступлениях. В ответ на это рэпер предложил запретить ММА.