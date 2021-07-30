Свердловского врача обвинили в возбуждении ненависти

Помощница депутата и юрист Елена Чекан обратилась в свердловское УФСБ и Следственный комитет области в связи с дискриминацией непривитых граждан, к которой призывал главный врач екатеринбургской больницы № 40 Александр Прудков. Прудков ранее предлагал отказать им в медицинских услугах, об этом сообщает E1.ru.

Елена Чекан сказала, что у граждан есть право выбора в вопросах медицинского вмешательства, и оно основано на действующем законодательстве и нормах международного права.

Эффективность и безопасность вакцин не доказана. Используя своё служебное положение, главврач возбуждает ненависть, вражду, унижает достоинство человека и нарушает равенство прав и свобод человека и гражданина, — заявила Чекан.

В больнице, где работает Прудков, не прокомментировали случившееся и сообщили, что впервые слышат о действиях Чекан. В управлениях ФСБ и СК журналистам ответили, что информации о заявлениях у них пока нет.

Ранее депутат Госдумы Геннадий Oнищенко призвал непривитых граждан всюду носить маски.