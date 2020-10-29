Свердловский министр провёл встречу с бастующими таксистами

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В пятницу, 30 октября, на площади 1905 года перед мэрией Екатеринбурга собрались примерно 20 работников такси. Водители устроили забастовку, так как они недовольны решением губернатора, согласно которому каждый из них обязан установить в своём автомобиле защитный экран. С протестующими приехал поговорить и обсудить указ регионального главы глава Министерства транспорта и дорожного хозяйства Василий Старков.

Руководитель ведомства объяснил таксистам, которые жаловались во многом как раз на отсутствие объяснений, что побочные результаты чихания человека попадают на маску пассажира. При этом риск заразиться коронавирусом возрастает. Поэтому власти говорят не о «вакуумной упаковке» в машине для полного заграждения, а о защитном экране, который оградит людей от прямого контакта.

Когда человек садится в машину, он себя чувствует в больше безопасности, потому что он практически на личном транспорте едет. Соответственно начинает снимать маску. Ограниченный круг общения, дружеская беседа с водителем. Это все располагает к псевдобезопасности, — цитирует министра «КП-Екатеринбург».

Кроме того, водители возмутились тем, что требование действует лишь по отношению к таксистам и никак не касается сотрудников общественного транспорта. На это Старков заметил, что в автобусах, в отличие от такси, у водителя есть возможность соблюдать социальную дистанцию. Также министр пообещал провести со всеми заинтересованными лицами круглый стол по этому вопросу.

Как ранее писал NEWS.ru, большинство водителей такси в Москве во время работы не соблюдают требования по профилактике заражения коронавирусом. Об этом свидетельствуют результаты проверки, проводившейся МАДИ и Роспотребнадзором.