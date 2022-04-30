Свердловские казаки ответили Соловьёву после слов о Екатеринбурге

Владимир Соловьёв / Фото Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Среднеуральское отдельское казачье общество «Оренбургского войскового казачьего общества» ответило телеведущему Владимиру Соловьёву после его слов Екатеринбурге. Казаки признались, что им очень обидно слышать от настоящего патриота слова, порочащие Урал. Они отметили, что поддерживают губернатора Евгения Куйвашева, сообщает URA.RU.

Казакам до глубины души обидно и больно слышать от уважаемого нами государственника, настоящего патриота, известного журналиста и общественника Владимира Рудольфовича, слова, порочащие честь и достоинство жителей Урала, — сказано в обращении казаков.

Они выступили с призывом объединяться, а не враждовать, «особенно на высшем уровне». Представители общества добавили, что Урал — опорный край державы и здесь нет места предателям, трусам и изменникам.

Жители Екатеринбурга ранее резко негативно отнеслись к словам телеведущего Владимира Соловьёва, который назвал город «центром мерзотной либероты». Слова прозвучали во время эфира программы «Полный контакт» с участием полпреда президента в УрФО Владимира Якушева. Горожане предположили, что журналист перестал ассоциировать себя с народом. Некоторые предположили, что ведущий таким образом хотел спровоцировать людей на какие-то действия в отношении неугодных структур в городе.