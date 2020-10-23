Суточный прирост заболевших COVID-19 в РФ может достичь 30 тысяч человек

https://static.news.ru/photo/322c4d6a-1510-11eb-99ed-fa163e074e61_660.jpg Фото: Андрей Никеричев/АГН «Москва»

Количество выявляемых случаев заболевания COVID-19 в России за сутки может значительно вырасти. По оценкам экспертов, оно может увеличиться до 30 тысяч человек.

По информации на 23 октября, за прошедшие 24 часа в РФ зафиксировано 17 340 случаев инфицирования коронавирусом. Впервые за всё время пандемии это число превысило 17 тысяч в нашей стране.

По мнению главного врача одного из подмосковных медицинских центов Евгения Тимакова, можно ожидать существенного прироста случаев заболевания. Специалист считает, что это произойдёт за счёт регионов.

Москва стабилизируется, а регионы будут дальше догонять, будут ещё заболевшие. Может быть и 20 тысяч, и 25 тысяч, и 30 тысяч заболевших, - цитирует Тимакова ТАСС.

В противовес этому мнению, источник точку зрения Анатолия Альтштейна – разработчика вакцины от коронавируса «Спутник V». Он не исключает такого развития событий, однако считает, что «30 тысяч заболевших – это, пожалуй, чересчур».

Вместе с тем, оба эксперта уверены, что сейчас нет смысла вводить жёсткие ограничительные меры. Это не приведёт к нужному эффекту.

Ранее NEWS.ru писал, что количество заболевших COVID-19 в России превысило 1% населения страны. В общей сложности число заразившихся вирусом с начала пандемии составило 1 480 646 человек. Из них вылечился 1 119 251 человек. Также зафиксировано 25 525 летальных случаев.