https://static.news.ru/photo/13bfb8c0-6f7b-11ea-b41e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Максимальный штраф для граждан за нарушение режима карантина может составить 300 тысяч рублей, для людей при исполнении служебных обязанностей до 500 тысяч, а для юридических лиц — до 1 млн. Предложенные правительством поправки в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) внесены в Государственную думу.

Впрочем, такое наказание предполагается в случаях, когда беспечность станет причиной вреда здоровью человека или его смерти. При этом в действиях нарушителя не должно быть признаков уголовно наказуемого деяния, передаёт «Интерфакс».

В остальных случаях ответственность граждан будет варьироваться в диапазоне от 15 тысяч рублей до 40 тысяч, для должностных лиц разброс оставит 50–150 тысяч рублей, а для юридических лиц — 200–500 тысяч.

Кроме того, КоАП предложено дополнить статьёй, которая предусматривает ответственность за «невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе её возникновения». Такие нарушения повлекут штрафы в схожем денежном диапазоне.

Среди новых норм — право составлять протоколы об административных правонарушениях, которым хотят наделить представителей органов управления и МЧС. Это касается случаев невыполнения правил поведения при чрезвычайных ситуациях или угрозе её возникновения.

Ранее, как писал NEWS.ru, депутаты Госдумы выступили за ужесточение уголовного наказания за нарушение карантина. Поправки среди прочего предусматривают лишение свободы на срок до семи лет.