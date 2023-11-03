Суд вынес приговор по делу о торговле детьми. Как из РФ продавали младенцев Фигуранты дела о торговле младенцами получили до 19,5 года колонии строго режима

Фото: Артур Новосильцев/АГН «Москва»

Репродуктолог Юлиана Иванова и эмбриолог Тарас Ашитков

Фигуранты дела о торговле младенцами из России за рубеж получили до 19,5 года колонии строго режима. Кого наказали, в чем суть дела?

Кому вынесли приговор по делу о торговле детьми

Никулинский районный суд Москвы приговорил фигурантов дела о торговле младенцами к срокам от четырех до 19,5 года колонии строгого режима. Двух врачей клиники NGC эмбриолога Тараса Ашиткова и репродуктолога Юлиану Иванову приговорили к 17,5 и 16,5 года колонии. Их коллега акушер-гинеколог Лилия Панаиоти проведет в заключении 16 лет.

Суррогатные матери Татьяна Блинова и Лилия Валеева получили четыре года колонии и 10,5 года соответственно. Валеевой дали отсрочку от наказания до момента, пока ее ребенку не исполнится 14 лет.

Руководитель юридической компании, обеспечивавший сопровождение сделок по торговле младенцами, Владислав Мельников получил 19,5 года колонии. Защита намерена подавать апелляцию на решение суда.

Фото: Артур Новосильцев/АГН «Москва» Акушер-гинеколог роддома № 3 Лилия Панаиоти

Как торговали младенцами из России за рубеж

Уголовное дело возбудили в январе 2020 года после того, как в одной из квартир в подмосковном поселке ВНИИССОК нашли тело новорожденного мальчика. Дело завели по ч. 1 ст. 109 УК (причинение смерти по неосторожности), но затем к эпизоду добавилась ч. 3 ст. 127.1 УК (торговля людьми). Следствие установило, что младенец умер из-за синдрома внезапной смерти новорожденного.

Оперативники также обнаружили в квартире еще несколько живых грудных детей под присмотром няни. Они тоже были рождены суррогатными матерями и ожидали, пока биологические родители оформят все необходимые документы для вывоза младенцев за рубеж. Этих детей после обнаружения направили в детскую городскую больницу, а затем — в дом ребенка.

По факту случившегося началась проверка. В поле зрения СК попали сотрудники местной полиции и органов опеки, а также юридическая компания «Росюрконсалтинг».

Всего в деле представлено 11 эпизодов, каждый из которых связан с программами суррогатного материнства по заказу граждан Филиппин. Врачей, обвиняемых в торговле младенцами, арестовали летом 2020 года. Затем были арестованы сотрудники компании «Росюрконсалтинг» и Европейского центра суррогатного материнства, в том числе его генеральный директор Владислав Мельников, а Блинова оказалась под домашним арестом.

Семь фигурантов дела — Тарас Ашитков, Юлиана Иванова, менеджер Валентина Чернышова, Панаиоти, юрист Роман Емашев, переводчик Кирилл Анисимов и гендиректор и совладелец «Росюрконсалтинга» Владислав Мельников — во время расследования пребывали в СИЗО.

Еще один фигурант уголовного дела — совладелец «Росюрконсалтинга» Константин Свитнев — находится в международном розыске и арестован заочно. Он неоднократно выступал с публичными заявлениями по этому делу и настаивает на невиновности фигурантов.

В мае 2022 года переводчика Кирилла Анисимова приговорили к шести годам лишения свободы в колонии строгого режима. Емашева приговорили к пяти годам лишения свободы в колонии строгого режима, менеджера Чернышеву — к пяти годам лишения свободы в колонии общего режима. Они признали вину и пошли на сделку со следствием.

Летом 2022 года Генпрокуратура России утвердила обвинительное заключение в отношении Ашиткова, Ивановой, Панаиоти, Мельникова и двух суррогатных матерей. В августе 2023 года Верховный суд России постановил вернуть супругам Кастро (пара из Филиппин) их двойняшек Анику и Артуро — детей изымали в 2020 году.

Фото: Артур Новосильцев/АГН «Москва» Генеральный директор Европейского центра суррогатного материнства и совладелец «Росюрконсалтинга» Владислав Мельников

Как обстоят дела с торговлей детьми в России

В феврале 2023 года суд в Красноярске приговорил 34-летнюю суррогатную мать из Новосибирска к условному сроку в 3,5 года по делу о торговле людьми. Девушка выносила ребенка для клиентов из Китая, которые обратились в красноярскую фирму «Дидилия». За это она получила 850 тысяч рублей, но ребенок в числе других детей от суррогатных матерей не смог попасть в Китай, когда границы оказались закрыты в период пандемии коронавируса.

17 октября стало известно о возможной продаже детей многодетной москвичке. В прокуратуре заинтересовались многодетной матерью после того, как в крови одного из ее 15 детей нашли препарат, запрещенный к применению при его болезни. На следующий день Московский суд арестовал на два месяца «самую счастливую маму» Юлию Логинову по делу о торговле детьми. Также под стражу до 16 декабря отправились ее сообщницы: другая многодетная мать, владелица фонда Наталья Патока и суррогатная мать из Узбекистана Фарруха Усканова.

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